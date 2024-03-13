برلماني: الاستثمار في العامل البشري مفتاح التنمية الحقيقية

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب ، توجيهات الرئيس السيسي بالاستثمار في الموارد البشرية، مؤكدا أن الاستثمار في العامل البشري سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة كونه عنصر الإنتاج الحقيقي .

وقال "يحيي"، في تصريحات لـ”صدى البلد”، إن العنصر البشري يتميز بكفاءة عالية تنقصه فقط بعض الخبرات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشددا على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس لما لها من مردود إيجابي على الدولة .

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و وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين.

