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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الاستثمار في العامل البشري مفتاح التنمية الحقيقية

عبد الفتاح يحيي،
عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب ، توجيهات الرئيس السيسي بالاستثمار في الموارد البشرية، مؤكدا أن الاستثمار في العامل البشري سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة كونه عنصر الإنتاج الحقيقي .

وقال "يحيي"، في تصريحات لـ”صدى البلد”، إن العنصر البشري يتميز بكفاءة عالية تنقصه فقط بعض الخبرات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشددا على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس لما لها من مردود إيجابي على الدولة .

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صحف القاهرة تبرز توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في الاستثمار بالموارد البشرية

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صحة الشيوخ: توجيهات السيسي للاستثمار في الكوادر البشرية يستهدف بناء مستقبل أفضل

و وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين.
 

عبد الفتاح يحيي الرئيس السيسي الموارد البشرية

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