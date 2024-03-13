صحة الشيوخ: توجيهات السيسي للاستثمار في الكوادر البشرية يستهدف بناء مستقبل أفضل

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في الاستثمار في الكوادر البشرية تأكيد على أن الإنسان هو ثروة مصر الحقيقية.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن هذه التوجيهات دليل على حرص الرئيس السيسي على بناء مستقبل أفضل لمصر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن هذه التوجيهات تستهدف تنمية مهارات الشباب المصري وتطوير قدراتهم من خلال زيادة عدد البرامج التدريبية وتطوير المناهج التعليمية.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنها تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن الكوادر البشرية المدربة ستسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات الصناعية والطبية والتعليمية منا يحدث طفرة في الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين.