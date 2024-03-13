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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبرمان: نتنياهو أكد للسعودية أن إسرائيل ستوافق على إقامة دولة فلسطينية

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ونتنياهو

قال عضو الكنيست الإسرائييلي وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليمني، أفيجدور ليبرمان،  إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أكد للمملكة العربية السعودية نيابة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستوافق على إقامة دولة فلسطينية.

وخلال كلمة له في الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي، قال ليبرمان أن ديرمر تعهد أيضا بعدم الإضرار بالمنشأت النووية السعودية بمجرد إنشائها، وفقا لما ذكرته القناة الـ12 الإسرائيلية.

ورأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، في الرياض.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدّد مجلس الوزراء، على ما أكدته السعودية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد المجلس، دعوة الأطراف في السودان كافة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي؛ بما يحقق الاستقرار والازدهار لهذا البلد الشقيق.

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ليبرمان: نتنياهو أكد للسعودية أن إسرائيل ستوافق على إقامة دولة فلسطينية


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