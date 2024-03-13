هيئة تنشيط السياحة تدرس المشاركة في معرض الكويت الدولي

تدرس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى في معرض الكويت الدولى للسياحة و السفر المزمع عقدة خلال الفترة من 21 وحتى 27 مايو 2024.

ووصف عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، معرض الكويت الدولى للسياحة والسفر بأنه أكبر المعارض المتخصصة في السياحة و السفر في السوق الكويتي.

وأشار القاضي ، إلى أن معرض الكويت الدولى للسياحة و السفر أكبر تجمع لتسويق المنتجات والوجهات السياحية بمختلف أنواعها كالسياحة التعليمية والصحية والثقافية.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة ، أن معرض الكويت الدولى للسياحة و السفر ، يشارك فيه مجموعة من المكاتب السياحية وشركات الطيران والهيئات الحكومية وشبه الحكومية المهتمة بالسياحة و السفر.

وأخطرت غرفة المنشآت الفندقية أعضائها، بمذكرة حصل "صدى البلد" على نسخة منها، بأن قيمة الاشتراك في المعرض 2750 يورو ، تسدد بشيك باسم الغرفة أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.

وأفادت غرفة المنشآت الفندقية ، بأنه في حالة الرغبة في الاشتراك تسدد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه الاثنين 18 مارس الجاري.