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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة تنشيط السياحة تدرس المشاركة في معرض الكويت الدولي

عمرو القاضي الرئيس
عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة

تدرس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى في معرض الكويت الدولى للسياحة و السفر المزمع عقدة خلال الفترة من 21 وحتى 27 مايو 2024.

ووصف عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، معرض الكويت الدولى للسياحة والسفر بأنه أكبر المعارض المتخصصة في السياحة و السفر في السوق الكويتي.

وأشار القاضي ، إلى أن معرض الكويت الدولى للسياحة و السفر أكبر تجمع لتسويق المنتجات والوجهات السياحية بمختلف أنواعها كالسياحة التعليمية والصحية والثقافية.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة ، أن معرض الكويت الدولى للسياحة و السفر ، يشارك فيه مجموعة من المكاتب السياحية وشركات الطيران والهيئات الحكومية وشبه الحكومية المهتمة بالسياحة و السفر.

وأخطرت غرفة المنشآت الفندقية أعضائها، بمذكرة حصل "صدى البلد" على نسخة منها، بأن قيمة الاشتراك في المعرض 2750 يورو ، تسدد بشيك باسم الغرفة أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.

وأفادت غرفة المنشآت الفندقية ، بأنه في حالة الرغبة في الاشتراك تسدد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه الاثنين 18 مارس الجاري.

السياحة معرض الكويت الدولى للسياحة و السفر الكويت الدولى للسياحة السفر الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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