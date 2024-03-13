روسيا تدعو إلى وقف سريع للأعمال العدائية عاجلا في السودان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، الذي يشغل منصب المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، ناقش سبل حل الأزمة في السودان مع سفير السودان لدى موسكو محمد سراج.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه خلال الاجتماع أجرى الطرفان تبادلاً شاملاً لوجهات النظر حول آفاق حل الأزمة العسكرية والسياسية في السودان.

وأضافت الدفاع الروسية، أن بوجدانوف أكد موقف روسيا الأساسي بشأن الحاجة إلى إنهاء الأعمال العدائية في أقرب وقت ممكن، وبناء عملية مفاوضات مستدامة بين الأطراف السودانية في السودان، وذلك من أجل تجاوز الخلافات القائمة من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي وسيادة جمهورية السودان.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، ناقش الطرفان أيضًا عددًا من القضايا العملية المتعلقة بمستقبل العلاقات الروسية السودانية.