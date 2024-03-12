ميليشيات الدعم السريع في السودان تهاجم قياديا سياسيا كبيرًا| تفاصيل

أطلقت ميليشيا الدعم السريع النار على عضو المكتب السياسي بحزب الأمة السوداني هشام عزازة بقرية العزازة في ولاية الجزيرة حيث تم نقله إلى مستشفى القضارف ومنها إلى بورتسودان وبعد إجراء العملية الجراحية الأولى تقرر بتر رجله من الركبة.

يأتي ذلك في ظل استمرارا ارتكاب المليشيا الإرهابية جرائمها بحق الشعب السوداني ومدنه المختلفة.

وبحسب شهود عيان سودانية؛ أضافت أن هشام بعدما سرقت سيارته وسيارات أهل القرية أمر النساء والأطفال بمغادرة القرية وبقي هو وبعض الشباب لحراسة القرية وظلت الميليشيا من حين لآخر يقتحمون القرية وفي آخر اقتحام الأسبوع الماضي أطلقوا النار عشوائيا على الشباب فأصيب هشام وآخرون.