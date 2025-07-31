طبيب الزمالك السابق يكشف أسراراً نارية بعد رحيله.. ماذا قال؟

كشف محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك السابق، أسرار ومفاجآت في القلعة البيضاء، بشأن عدم خضوع بعض الصفقات لكشف طبي قبل الانضمام.

وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية خلال تواجده ضيفًا عبر قناة "أون سبورت": "مش كل الصفقات اللي تعاقد معها الزمالك في الفترة الماضية خضعت لكشف طبي".

وأضاف: "وفي كل الفترات لما كنت بتسأل كنت بقول لازم كشف طبي، بس أنا في الأخر دكتور مش صاحب سلطة، لكن لو اتعرض عليا الأمر هعمل كشف طبي زي معملت للاعبين كتير".

وأتم: “أحمد الجفالي ومحمود بنتايج ومحمود جهاد لم يخضعوا للكشف الطبي قبل الانضمام إلى الزمالك، وتقريبًا الوحيد اللي اتعمله كشف طبي مؤخرًا هو صلاح الدين مصدق”.

جدير بالذكر أن محمد أسامة رحل عن منصبه كرئيس للجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بعد نهاية الموسم الماضي.