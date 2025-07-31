طبيب الزمالك السابق يفجر مفاجأة: صفقات انضمت دون كشف طبي

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي السابق بنادي الزمالك، عن مفاجأة تتعلق ببعض الصفقات التي أبرمها النادي في فترات سابقة، مؤكدًا أن بعض اللاعبين انضموا إلى الفريق دون الخضوع لأي كشف طبي.



تأكيد على سلامة أحمد الجفالي

وفي تصريحاته لبرنامج “ملعب أون” على قناة “أون سبورت”، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أكد أسامة أن اللاعب الشاب أحمد الجفالي يتمتع بلياقة بدنية جيدة ولا يعاني من أي إصابات مزمنة، مشددًا على أنه لاعب واعد ويملك إمكانيات تؤهله للتألق في صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

استعداد للتعاون مع الإدارة الحالية

كما أبدى الدكتور محمد أسامة استعداده التام للتعاون مع جون إدوارد، المدير الرياضي الحالي للنادي، في ما يخص الملف الطبي للاعبين.

وأكد أن عملية “التسليم والتسلم” بين الأجهزة الطبية أمر طبيعي، مشيرًا إلى أنه سيقوم بها بكل حب واحترام إذا طُلب منه ذلك.



نهاية مشوار دام 8 سنوات



وكان أسامة قد أعلن رحيله عن منصبه كرئيس للجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في يونيو الماضي، بعد 8 سنوات من العمل داخل جدران القلعة البيضاء.

ونشر حينها رسالة وداع مؤثرة، أعرب فيها عن فخره بالفترة التي قضاها في خدمة الفريق، موجّهًا الشكر للإدارة والجمهور واللاعبين على دعمهم وثقتهم طوال تلك السنوات.



