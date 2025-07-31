سيارة تعبر الطريق وتطيح بأخرى بمحور شنزو آبي في القاهرة.. صور

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين ملاكي على محور شنزو آبي في مدينة نصر بالقاهرة.

وتبين من التحريات والمعاينة انه اثناء سير احدى السيارات برعونة عبرت الطريق للجانب الاخر واصطدمت بسيارة كانت قادمة مما نتج عنه الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا افاد بوقوع حادث مروري على محور شنزو آبي ووقوع مصابين.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات الاسعاف لموقع الحادث وتبين تصادم سيارتين بعد عبور احداهما للاتجاه المعاكس.

نتج عن الحادث تهشم السيارتين واصابة شخصين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.