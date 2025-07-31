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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة تعرضهم لحادث تصادم توك توك أثناء عبورهم الطريق بمدينة أسوان، حيث تم نقل المصابين على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك بعد تلقى الأجهزة المختصة بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت الطواقم الطبية بالمستشفى تقديم الإسعافات والفحوصات اللازمة للمصابين.

فيما تعرضت فتاة عشرينة بأسوان للإختناق نتيجة إندلاع حريق فى منزل بمنطقة الملقطة بأسوام ، وتم على الفور نقلها إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغاً يفيد باندلاع حريق فى شقة سكنية بمنطقة أبو الريش، وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة ، وهو ما أسفر عن إصابة فتاة ، وتم نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تعرض 3 أشخاص للإصابة بطلقات نارية نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى المناطق بإدفو شمال أسوان ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المختصة بلاغا من مستشفى النيل التخصصى تفيد بوصول 3 مصابين بطلقات نارية بمنطقة الطوناب، وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

بينما تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارتين ، وأخرى نقل وذلك بالطريق الصحراوى الغربى عند منطقة الكرابلة التابعة لدائرة مركز إدفو شمال المحافظة. 

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