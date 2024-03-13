ماتوا جوعا .. الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 27 طفلاً في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد 27 طفلا بسبب سوء التغذية وعدم توفر حليب الأطفال في شمال غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن “آلاف الأطفال يعانون مضاعفات خطيرة بسبب عدم توفر أنواع الحليب الخاصة بهم شمال غزة"، مطالبة المؤسسات الأممية ومؤسسات الطفولة حول العالم بتوفير الحليب للأطفال شمال غزة.

وفي اليوم الـ159 للحرب على غزة وثالث أيام شهر رمضان المبارك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، موقعا شهداء وجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب على غزة إلى 31 ألفا و272 شهيدا، إضافة إلى 73 ألفا و24 مصابا.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، راح ضحيتها 88 شهيدا و135 مصابا.

واستشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمركزا لتوزيع المساعدات تابعا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط رفح جنوبي قطاع غزة.