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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

على جمعة للبنات: "تمسكن بالعفاف وافعلن ما يرضى الله فى أى علاقة"

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن أصل علاقة الصداقة بين الولد والبنت هو العفاف، لافتا إلى أن الشرع أباح الصداقة بعدة شروط.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلال حلقة برنامج “نور الدين”، أن العفاف كلمة ضد الابتزال والفحش والانحراف، هى كلمة جامعة فى اللغة العربية تعنى شيئا من الصفاء والشهامة، نسميها فى الأخلاق بالمعاني العليا، وهى التى تجعل الانسان إنسانا".

وتابع: "البنت هي الأكثر ضعفا في العلاقة مع الرجل، فإذا فشلت هذه العلاقة فإن البنت هي الطرف الأكثر خسارة، لذلك يتوجه خطابنا إلى البنات لتكون أكثر حرصا في هذه العلاقة، وكوني أكثر تمسكا بقضية العفاف، وكوني أكثر حذرا في هذه العلاقة، لتكون متوازنة وأن تسير على حدود رضا الله سبحانه وتعالي".

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برنامج "نور الدين"، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة وهو ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ويبني عندهم وعيًا ويقينًا.

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