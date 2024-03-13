أكلة في رمضان تجعل الله والملائكة يصلون عليك.. لا تتركها نهائيا

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك اكله في رمضان من تناولها يصلي الله وملائكته.

وأضاف الهواري، في فيديو خاص لصدى البلد، أن هذه الاكله هي السحور فهى مرتبطة بزمان معين اي بوقت السحر قبل الفجر، فالسحور أهمية كبيرة فى احكام الإسلام.

واشار الى أن من يتسحر فإنه يفعل هذا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأجرى الله على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالسحور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تسحروا فإن فى السحور بركة).

واشار الى ان الفائدة المترتبة على السحور فى انه فيه بركة.

الأمر الثاني انه اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأمر الثالث ان الانسان هينقطع عن الطعام والشراب من الفجر للمغرب فالذي يقويه على العبادة هو السحور.

الامر الرابع ان من تناول السحور فهو عرضه لنفحات الله، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فالسحور ليس فى حد ذاته انك تقوم لتتناول السحور فى حد ذاته على قدر ما هي طاعة لله سبحانه وتعالى.

الأمر الخامس ان استيقاظك من النوم لتناولك وجبة السحور هو كسرا لعادة النفس، فالنفس فى هذا الوقت متعودة تنام وترتاح ولكن الاستيقاظ لوجبة السحور يجعلك ان تتغلب على هوى نفسك.