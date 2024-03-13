تتعمد إبراز جسدها.. التفاصيل الكاملة لتأييد حبس الراقصة حورية عامين بالإسكندرية

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأييد حكم حبس الراقصة حورية عامين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم المستشار أيمن أباظة، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عمر الشرفي، والمستشار الدكتور عمرو مرسى.

وفي 29 يناير الماضي، قضت محكمة جنح الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، بحبس الراقصة حورية عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بعد اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم الأسرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، ولكنها استأنفت على القرار.

وبدأت الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة للآداب العامة بهدف التربح من ذلك.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة خلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، كما اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

ووجهت للمتهمة عدة تهم، منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر المواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم الأسرية وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس المحكمة.

وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها، وأمر قاضى التجديد الوقتي، بمحكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بالرقص ببدلة مخلة للآداب العامة والتحريض على الفسق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق.