بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 عاملا في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بالعاشر

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 14 آخرون بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس بميكروباص أعلي كوبري غيتة الإقليمي تجاه العاشر من رمضان وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي ونقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفي بلبيس يفيد إستقبال كلا من "محمود ع س ا" 31 سنة مصاب بكسر بالضلوع واشتباة نزيف بالمخ و"محمد ا ع" 20 سنة و"السيد ا ا ع" 28 سنة و"اسلام ي ع س" 25 سنة و"محمد خ ك " 27 سنة و"اسلام خ ع " 36 سنة و"احمد ل ا ا" 37 سنة و"عبد العزيز ا ع" 18 سنة و"توفيق م ع" 28 سنة و"عبد الله ع ا ب" 42 سنة و"عبد العزيز ا ع" 30 سنة و"ابراهيم ف ع ي" 37 سنة و"احمد ا ع" 24 سنة مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

كما تم إستقبال "خالد ا ح ا" 26 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم اتوبيس بميكروباص أعلي كوبري غيتة الإقليمي إتجاة العاشر من رمضان وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي ونقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.