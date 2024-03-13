مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 14 آخرون بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم أتوبيس وميكروباص أعلى كوبري غيتة الإقليمي اتجاه العاشر من رمضان، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى ونقل المصابين الى مستشفى بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفى بلبيس يفيد استقبال 14 شخصا مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجثة مصابة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بميكروباص أعلى كوبري غيتة الإقليمي اتجاه العاشر من رمضان، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى ونقل المصابين الى مستشفى بلبيس، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.