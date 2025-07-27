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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل فطائر السبانخ السورية.

طريقة عمل العجينة..

فطائر السبانخ

المكونات:

4 أكواب من الدقيق.

كوب من الماء.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الملح.

طريقة التحضير

يتم نخل أكواب الدقيق جيداً عن طريق منخل عميق ودقيق الفتحات.

أضيفي إلى الدقيق ملعقة من الخميرة، ويتم التقليب والمزج جيداً.

تضاف ملعقة من السكر، مع ملعقة من الملح، ويتم التقليب إلى الحصول على الخليط المتجانس..

أضيفي نصف كوب من الزيت النباتي إلى خليط الدقيق، ويتم التقليب بالملعقة الخشبية، إلى أن يتشرب الدقيق الزيت.

يوضع كوب من الماء تدريجياً إلى الخليط، مع الاستمرار في الخلط باليد إلى الحصول على العجينة الطرية.

تغطى العجينة بكيس من النايلون، ويترك في مكان دافئ لمدة ساعات إلى أن يتخمر.

يتم التقليب من آن لآخر للحصول على العجينة الطرية.

تتم تغطية العجينة بكيس من النايلون، ويترك في مكان دافئ لمدة ساعات إلى أن يتضاعف حجم العجينة، ويختمر، مع التقليب من آن لآخر.

طريقة عمل حشوة السبانخ للفطائر ..

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المكونات..

حزمة من السبانخ الطازجة.

2 ثمرة بصل متوسطة الحجم.

حبة ليمون.

ربع كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة من السماق.

رشة ملح.

طريقة التحضير لعمل فطائر السبانخ..

 

اغسلي السبانخ بالماء جيداً حتى تتخلصي من الأتربة العالقة بأوراق السبانخ.

افرمي السبانخ جيداً بالسكين إلى شرائح متوسطة الحجم.

يتم تقشير البصل وفرمه إلى مكعبات صغيرة في الحجم.

اعصري حبة من الليمون جيداً.

اخلطي بين كل من السبانخ المفروم، والبصل المبشور، وعصير الليمون معاً جيداً.

تتم إضافة ملعقتين من السماق، ورشة من الملح إلى الخليط مع التقليب جيداً.

تترك الحشوة لمدة نصف ساعة تقريباً، ثم تتم تصفيتها وتترك جانباً.

ثم خلطها باي نوع جبنه مفضله اليكم ، ويفضل لا تكون جبن كريمي

طريقه عمل الفطائر ..

 

تفرد قطعة من العجين وتفرد بالنشابه الي أن تكون رقيقه جدا علي سطح مشوش بالدقيق وتتم هذه العمليه الي أن تنتهي من كل الكميه .. وتوضع بين كل طبقه وطبقه مسحه من الزبدة اللينة بدرجة حرارة الغرفة ثم نضع الحشوة بنفس شكل الصوره ريتم التقطيع مثلثات .

وترص بصنية بها ورق زبده وتدخل الفرن علي درجه حراره 180ْ وتدهن بالبيض من فوق الوجه مع رشه زعتر او حبه البركة إلي الوصول للون ذهبي .

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية طريقة عمل فطائر السبانخ طريقة عمل فطائر السبانخ السورية خطوة بخطوة

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طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

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