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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
محمد الاسكندرانى

قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، إن كل طالب له حق في الدرجات سيحصل عليها، مع استرداد الرسوم المدفوعة في التظلمات، ومن حق الطلاب المقدمين شكاوى الاطلاع على أوراق إجابتهم لتوضيح حقوقهم.

تظلمات الثانوية العامة 


أكد “زلطة” ، أن إجراءات التظلم تبدأ بسداد الرسوم المقررة، وتحديد المواد المطلوب التظلم عليها، على أن يتم إخطار الطالب لاحقًا بموعد ومكان الاطلاع على أوراقه، مشددًا على أن الطالب سيُمنح الحق في مراجعة ورقة إجابته كاملة، بالإضافة إلى الاطلاع على نموذج الإجابة الرسمي.


جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة».


وعن الأسئلة الاختيارية أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تُصحح إلكترونيًا عبر نظام البابل شيت، أما الأسئلة المقالية فتخضع لمراحل دقيقة من التصحيح تبدأ بعرض السؤال على اثنين من المعلمين كل في مكان مستقل، وفي حال وجود اختلاف بين تقديريهما، يُحسم الأمر من خلال معلم ثالث يقوم بوضع الدرجة النهائية.

طلاب الثانوية العامة تظلمات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم التظلمات المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادى زلطة

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