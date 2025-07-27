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متحدث التعليم: تصحيح الامتحانات هذا العام تمت بأعلى قدر من الدقة | تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث التعليم: تصحيح الامتحانات هذا العام تمت بأعلى قدر من الدقة | تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة تعد من الإجراءات الثابتة التي تتبعها الوزارة كل عام.

وأكد “زلطة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن عملية تصحيح الامتحانات هذا العام تمت بأعلى قدر من الدقة، وخاصة في الجزء الخاص بالأسئلة المقالية.

وأوضح “زلطة” أن الأسئلة الاختيارية تُصحح إلكترونيًا عبر نظام البابل شيت، أما الأسئلة المقالية فتخضع لمراحل دقيقة من التصحيح تبدأ بعرض السؤال على اثنين من المعلمين كل في مكان مستقل، وفي حال وجود اختلاف بين تقديريهما، يُحسم الأمر من خلال معلم ثالث يقوم بوضع الدرجة النهائية.

وأشار “زلطة”، إلى أن التصحيح لا يتوقف عند هذه المرحلة، بل تتم مراجعته مرة ومرتين وثلاث مرات، مما يجعل نسبة الخطأ في التصحيح تكاد تكون معدومة، مؤكدًا أن باب التظلمات سيفتح رسميًا صباح غد.

واختتم زلطة أن الإجراءات تبدأ بسداد الرسوم المقررة، وتحديد المواد المطلوب التظلم عليها، على أن يتم إخطار الطالب لاحقًا بموعد ومكان الاطلاع على أوراقه، مشددًا على أن الطالب سيُمنح الحق في مراجعة ورقة إجابته كاملة، بالإضافة إلى الاطلاع على نموذج الإجابة الرسمي.

وزير التعليم والتعليم ثانوية عامة امتحانات تصحيح

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