قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرب الروسية الأوكرانية| هجمات متبادلة بالمسيّرات.. وسقوط 5 قتلى
النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لمحققي محاكم الأسرة عن الولاية على المال | صور
حصل على 86%.. والدة القارئ الكفيف: فرحنا بابننا في رمضان عايزين غيرنا يفرح
45 مليون جنيه تقلب موازين الزمالك لسبب غير متوقع
الطب 93.69% والهندسة 89.54%.. مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2025
صفقة قياسية.. وسام أبو علي ينتقل إلى الدوري الأميركي مقابل 8.5 مليون دولار
في لقاء يوليو الفكري .. خبراء: التعليم الناصري صنع طبقة وسطى واعية
حصل على 99.85% .. حفيد الإمام محمود شلتوت من أوائل الثانوية الأزهرية بسبب رؤيا
محمد من أوائل المكفوفين: أحفظ القرآن بالقراءات وتفوقى يرجع لأختى وأمى
اعتراف فرنسا المرتقب بدولة فلسطين يتصدر مباحثات الرئيسين السيسي وماكرون.. تفاصيل
7 نصائح من أوئل الثانوية العامة لـ نظرائهم
عدد المواد والمسارات ونظام الامتحانات في البكالوريا المصرية .. تفاصيل هامة للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

7 نصائح من أوئل الثانوية العامة لـ نظرائهم

أوائل طلاب الثانوية العامة 2025
أوائل طلاب الثانوية العامة 2025
قسم الأخبار

-أوائل طلاب الثانوية العامة 2025 :
- هذه المرحلة تختلف بشكل كبير عن أي عام دراسي آخر
- الشغف والتركيز والشعور بالمسؤولية لتحقيق النجاح
- استفادنا من تجربة الثانوية العامة ولها أثر في تكوين شخصياتنا
- التفوق لا يقتصر على تحصيل الدرجات فقط
-التفوق يقوم على متعة التعلم واكتساب مهارات معرفية
- أهمية الموازنة بين الدراسة وممارسة الرياضة والهوايات
- ترتيب الأولويات والتعرف على نقاط القوة والضعف

استمع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم لـ أوائل الثانوية العامة 2025 خلال فعاليات تكريمهم اليوم بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

حيث أكد عدد من أوائل طلاب الثانوية العامة 2025 اليوم لوزير التربية والتعليم ، أن هذه المرحلة تختلف بشكل كبير عن أي عام دراسي آخر، حيث تتطلب الالتزام والمذاكرة الجادة والاجتهاد المستمر

وأشار أوائل الثانوية العامة 2025 إلى أهمية الشغف والتركيز والشعور بالمسؤولية لتحقيق النجاح، مؤكدين أنهم استفادوا كثيرًا من تجربة الدراسة في الثانوية العامة، والتي كان لها أثر بالغ في تكوين شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

كما استعرض أوائل الثانوية العامة 2025 الأسباب التي ساهمت في تحقيق تفوقهم، مؤكدين أن التفوق لا يقتصر على تحصيل الدرجات فقط، بل يقوم على متعة التعلم من أجل التعلم، واكتساب مهارات معرفية، ومواجهة التحديات من خلال التفكير النقدي وحل المشكلات، مؤكدين أهمية الموازنة بين الدراسة وممارسة الرياضة والهوايات المختلفة، إلى جانب ترتيب الأولويات، والتعرف على نقاط القوة والضعف، وتكوين شخصية ناضجة تتمتع بالشغف والإحساس بالمسؤولية، وهو ما مهد لهم الطريق نحو النجاح وتحقيق أحلامهم.

وكان قد استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أوائل شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025، ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتكريمهم لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي للوصول إلى أعلى مراكز التفوق.

وكرم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل طلاب الثانوية العامة، وقدم شهادات تقدير، لأوائل الطلاب من الشعب العلمية علوم ورياضيات، والشعبية الأدبية، وأوائل مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وأوائل الطلاب المكفوفين، والدمج، تقديرًا لجهودهم، وتشجيعًا لهم لمواصلة تفوقهم.

وخلال فعاليات التكريم ، عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لقاء مع الطلاب أعرب خلاله عن خالص تهانيه وأمنياته للأوائل بمزيد من النجاح والتفوق، مؤكدًا أن تفوقهم يمثل مصدر فخر واعتزاز للدولة المصرية، ومثالًا يُحتذى به في الإصرار والاجتهاد والطموح، قائلًا: "أنتم حصلتم على أعلى المراكز، وأنتم من خيرة الطلاب، وأفضل من بذل الجهد والتعب، و نحن فخورون بكم وبما حققتموه من تفوق، وهذه المكانة الرفيعة ستظل علامة فارقة في مسيرتكم، وستروون لأبنائكم وأحفادكم قصة نجاحكم، فالمجتمع ينظر إليكم الآن نظرة فخر واحترام، وسيرافقكم هذا الإنجاز عبر الأجيال".

وأكد الوزير أن هذا التفوق يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، قائلاً: "أنتم من أنجبتهم مصر ليمثلوا مستقبلها المشرق، وعليكم أن تواصلوا تطوير أنفسكم، وألا تسمحوا لأحد أن يتفوق عليكم..احبوا ما تعملونه، وكونوا مؤثرين في مجالاتكم، فحب العمل والإخلاص فيه هما أساس النجاح الحقيقي".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة ستظل داعمة لهم في مسيرتهم المقبلة، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة منه بصفة شخصية معهم في مرحلة التعليم الجامعى، للوقوف على مدى استفادتهم من مراحل تعليمهم، وتأثير التعليم المدرسي على تحصيلهم الجامعي، وتطور شخصيتهم.

ووجّه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى أوائل طلاب الثانوية العامة، حثّهم فيها على التوسع في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخصصاتهم الجامعية التي يطمحون لدراستها، مؤكدًا أن امتلاك مهارات رقمية متقدمة سيساهم في تعزيز قدراتهم العلمية والمهنية، ويُعد إضافة قوية لأي مجال يتخصصون فيه، بما يسهم في خدمة الوطن وسوق العمل المتطور.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أوائل طلاب الثانوية العامة، إلى مواصلة تنمية مهاراتهم، والاجتهاد من أجل بلوغ أعلى الأهداف، وأن يضع كل منهم لنفسه هدفًا كبيرًا يتجاوز حدود الأمنيات.

أوائل الثانوية العامة 2025 أوائل الثانوية العامة الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ترشيحاتنا

محطة بحوث سخا

البحوث الزراعية: خطة شاملة للتوسع في انتاج تقاوي الخضر

زاهي حواس

زاهي حواس يختتم محاضراته في الولايات المتحدة الأمريكية ويتجه إلى كندا

محمد فايق

محمد فايق: إسرائيل كانت تخشى المجتمعات العربية في عهد عبدالناصر

بالصور

"طفولة تحت الحصار".. سوء التغذية يهدد أطفال غزة بـ8 مضاعفات صحية ونفسية خطيرة

مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة
مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة
مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة

أخبار السيارات| مشترو السيارات الكهربائية يبتعدون عن تسلا.. فولكس فاجن تخسر بسبب ترامب

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مشترو السيارات الكهربائية في أمريكا يبتعدون عن تسلا.. اعرف السبب

تسلا
تسلا
تسلا

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟.. أطباء يوضحون

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية

فيديو

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد