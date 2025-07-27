متحدث التعليم: نسبة الخطأ في تصحيح الثانوية العامة تكاد تكون معدومة

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إنه تتم مراجعة عملية تصحيح نتائج الثانوية العامة، مرة ومرتين وثلاث مرات، مما يجعل نسبة الخطأ في التصحيح تكاد تكون معدومة، مؤكدًا أن باب التظلمات سيفتح رسميًا صباح اليوم الأحد.

تظلم الثانوية العامة



أوضح زلطة ، أن إجراءات التظلم تبدأ بسداد الرسوم المقررة، وتحديد المواد المطلوب التظلم عليها، على أن يتم إخطار الطالب لاحقًا بموعد ومكان الاطلاع على أوراقه، مشددًا على أن الطالب سيُمنح الحق في مراجعة ورقة إجابته كاملة، بالإضافة إلى الاطلاع على نموذج الإجابة الرسمي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة».



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تتم المقارنة وتدوين الملاحظات، مؤكدًا أن أي طالب لديه درجات مستحقة سيحصل عليها، ونحن حريصون على ذلك أكثر من الطلاب.