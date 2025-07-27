التعليم تعلن بدء تظلمات الثانوية العامة الأحد.. وطمأنة للطلاب بشأن إعادة الدرجات.. تفاصيل

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة يوم الأحد المقبل.



وأوضح زلط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن نسبة الخطأ في تصحيح امتحانات الثانوية العامة "تكاد تكون معدومة"، نظرًا لأن عملية التصحيح تمر بعدة مراحل مراجعة دقيقة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن التظلمات تُجرى بحضور الطالب وولي أمره، حيث تُفتح ورقة الإجابة أمامهما، بعد دفع الرسوم المقررة لكل مادة.

وتابع أنه يُحدد الطالب المواد التي يرغب في إعادة تصحيحها، ويُبلّغ بموعد ومكان الاطلاع.

وأضاف أن الطالب يطّلع على نموذج الإجابة المعتمد، ثم يُسجل ملاحظاته ويسلمها للمراقب.

واختتم تصريحاته مطمئنًا الطلاب بأنه في حالة وجود خطأ في تجميع الدرجات، أو إذا وُجد سؤال لم يتم تصحيحه، فستُعاد للطالب درجته كاملة، ويُخطر مكتب التنسيق بذلك، كما يُسترد مبلغ رسوم التظلم.