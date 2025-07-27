خطوة بخطوة .. طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة

قال تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن التظلم في الثانوية العامة متاح لكل الطلاب، حيث تقدم 740 ألف طالب للامتحانات، نجح منهم 540 ألف طالب، وجميع الطلاب لهم حق التظلم.



وأضاف خلال حواره في برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الطالب هو الذي يدرك وحده أنه بحاجة إلى التظلم، متابعا:" الوزارة فتحت باب التظلم أمام الجميع من اليوم وحتى 10 أغسطس".



و أوضح أن الطالب متاح له التظلم في أي مادة وسعر المادة الواحدة 300 جنيه، وبعد الدفع يدخل إلى موقع إلكتروني خاص بالتظلمات.



وتابع: يقوم الطالب باختيار المواد الذي يرغب في التظلم بها من خلال الموقع، ومن ثم يتابع الطالب الموقع حتى يعرف موعد التظلم الخاص به، منوها بأن الطالب متاح له الاستطلاع على ورق الإجابة الخاص به لوحده أو بوجود ولي الأمر.