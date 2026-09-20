لتعزيز الشراكة الرقمية. أمين التعاون الإسلامي يلتقي مديرة منظمة التعاون الرقمي بنيويورك

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع ديمة اليحيى، الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي (DCO)، آفاق التعاون المشترك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

كما ناقش الجانبان- وفقا لموقع منظمة التعاون الإسلامي الرسمي- اليوم الأحد، تعزيز الشراكات في المجالات ذات الصلة بالتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بالبنية التحتية التكنولوجية وتوسيع نطاق الشمول الرقمي.

وأكد الجانبان خلال المباحثات أهمية تفعيل اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بينهما وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية في الدول الأعضاء، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار، وتمكين الشباب والمرأة في القطاع التقني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المستندة إلى التكنولوجيا والحلول الرقمية الحديثة.