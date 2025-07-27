كنز غذائي.. تعرف على فوائد لحم الأخطبوط

الأخطبوط مصدر للغذاء البحرية منخفضة في السعرات الحرارية والدهون ولكنها غنية بالبوتين وغيرها من المغذيات التي قد تساعد على دعم صحة القلب، والصحة العقلية، والصحة العقلية، والميكروبيوم الأمعاء، وأكثر من ذلك.

ووفقا لموقع DAILYMEDICALINFO، نقدم لك فى هذا التقرير فوائد أكل لحم الأخطبوط.

أهم فوائد أكل الأخطبوط:

1-مصدر مميز للبروتين والدهون غير المشبعة:



يحتوي حوالي 85 جرام من الاخطبوط على حوالي 25 جرام من البروتين، وتصنف هذه البروتينات بأنها خالية من الدهون، حيث يتميز الأخطبوط بأنه من المأكولات البحرية قليلة السعرات والدهون.



يحتوي الأخطبوط أيضاً على أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة، وهي دهون صحية، يمكن أن تساعد على الوقاية من أمراض القلب، كما أن الأوميجا 3 قد يكون لها دور في خفض فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان.



2-الوقاية من الأمراض:



الأخطبوط مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية “الدهون الجيدة” المرتبطة بمجموعة من الفوائد الصحية للقلب. يمكن لأوميغا 3 أن تخفض ضغط الدم وتبطئ تراكم الترسبات في الشرايين مما يقلل الضغط على القلب.



وقد تحمل الأوميجا 3 الموجودة في الأخطبوط مميزات أكثر من احتمالية الوقاية من أمراض القلب والسرطان وخفض ضغط الدم، فقد يكون لها ميزة أخرى وهي خفض أعراض الاكتئاب الشديد.



3-تعزيز الذاكرة:

بما إن الأخطبوط يحتوي على المغنسيوم، فقد يساعد ذلك على دعم أكبر لنشاط الدماغ إلى جانب دعم الذاكرة والقدرة على التعلم، وهي عوامل قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف.

لحم الاخطبوط له بعض الأضرار المحتملة للبعض مثل:

الحساسية: لأنه يعتبر من الأكلات الشائعة التي يمكن أن تسبب الحساسية.

مصدر غني بالملح: لذلك يجب على مرضى الضغط والقلب الحذر.

-قد يكون ملوث بالزئبق والمعادن الثقيلة: لذلك يجب على الحوامل الحذر والحد من تناوله خلال الحمل.

-الإفراط في تناول الأخطبوط قد يزيد من نسبة الكوليسترول الضار.

