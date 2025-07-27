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الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد
الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد
عبد العزيز جمال

يسعى الملايين لمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي ، خاصة محبي التوقيت الشتوي، إذ ينتظرون آخر يوم للعمل به والذي سيوافق يوم خميس وفقا للقانون الذي بدأ الغعمل به في عام 2023 ، على أن يبدأ التوقيت الشتوي حتى شهر أبريل 2026.

التوقيت الصيفي في مصر  2025

العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2025 انطلق في يوم الجمعة الأخير من أبريل الماضي الذي وافق يوم 25 أبريل، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، وبالتالي تغيرت بعض مواعيد الخدمات وفتح وغلق المحلات، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 

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موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

ويزيد البحث عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتطبيقه رسميا ، حيث جرى تطبيق التوقيت الصيفي 2025، في إبريل الماضي وينتظر الكثير تأخير الساعة 60 دقيقة، حيث سيتم إرجاع الساعة على الهواتف وكافة الساعات 60 دقيقة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2025؟

يبحث البعض عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر ومتى يبدأ رسميا يهتم به الكثير ، حيث أن الموعد المحدد لم يتغير، والمقرر شهر أكتوبر وفقا للقانون.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر

ينتظر الملايين من محبي الشتاء موعد التوقيت الشتوي في مصر، وموعد انتهاء التوقيت الصيفي وإرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عندما تدق الساعة 12 صباحا في يوم الجمعة (منتصف ليل الخميس) الذي أعلنت عنه الحكومة في القانون الخاص بالتوقيت الصيفي وهو القانون رقم 24 لسنة 2023.

متى ينتهي التوقيت الصيفي؟

 موعد بدء التوقيت الشتوي 2025  يهتم به الكثير ، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة بدلا من الثانية عشرة ، إذ جرى تقديم الساعة 60 دقيقة يوم 25 أبريل الماضي الجمعة الأخيرة من الشهر ، ويكون موعد انتهاء التوقيت الصيفي ووقف العمل به في الخميس الأخير من أكتوبر المقبل الموافق 30 من الشهر  ، ليبدأ التوقيت الشتوي مع اول ثانية في يوم الجمعة التالي له الموافق 31 أكتوبر، حيث تعود الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشرة مساءً الخميس 31 أكتوبر.

التوقيت الشتوي
موعد انتهاء التوقيت الصيفي 

قانون العمل بنظام التوقيت الصيفي

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي و التوقيت الشتوي، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

وبحسب مجلس الوزراء، يهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة خلال الصيف، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يؤدي إلى تقليص هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة مع انتهاء آخر خميس في أكتوبر.

متى ينتهي الصيف رسميًا في مصر وتترجع الحرارة

بدأ العد التنازلي لنهاية فصل الصيف رسميًا في مصر، حيث تفصلنا نحو شهرين فقط عن انقضاء هذا الفصل الذي بدأ يوم السبت 21 يونيو 2025، ويستمر 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة وفقًا للحسابات الفلكية.

بداية الخريف تقترب

من المتوقع أن يبدأ فصل الخريف يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة، مما يعني بداية تغير ملموس في درجات الحرارة مع توديع موجات الحر الشديدة تدريجيًا، على أن يعقبه دخول الشتاء رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، والذي سيستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

ماذا يحدث في الانقلاب الصيفي؟

الانقلاب الصيفي هو ظاهرة فلكية تحدث عندما تصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة شمال السماء، تزامنًا مع وجود الكرة الأرضية في نقطة معينة بمدارها، حيث يميل القطب الشمالي نحو الشمس بمقدار حوالي 23.5 درجة، مما ينتج عنه أطول نهار وأقصر ليل في العام في نصف الكرة الشمالي.

في هذا الوقت، يتلقى نصف الأرض الشمالي ضوء الشمس بأعلى زاوية مباشرة خلال السنة، ليصبح طول النهار أطول من 12 ساعة شمال خط الاستواء، في حين يشهد النصف الجنوبي من الأرض العكس تمامًا، حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

لماذا يتغير موعد الانقلاب كل عام؟

رغم ارتباط الانقلاب الصيفي بموعد ثابت نسبيًا، إلا أن تاريخه لا يحدث في نفس اليوم كل عام، إذ يتراوح بين 20 و22 يونيو في النصف الشمالي من الأرض، وهذا يعود لعدة عوامل:

الفرق بين نظام التقويم الميلادي (365 يومًا) والسنة المدارية (حوالي 365.242199 يومًا)

الحاجة إلى إضافة يوم كبيس كل أربع سنوات لتعويض الفرق

تأثير قوى الجاذبية للقمر والكواكب

التذبذب الطفيف في دوران الأرض

هذه العوامل تجعل تاريخ بداية فصل الصيف يتغير قليلًا من عام لآخر.

هل نشهد تحسنًا في درجات الحرارة قريبًا؟

مع اقتراب الخريف، من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال أغسطس وبداية سبتمبر، خصوصًا في ساعات الليل. إلا أن موجات الحر قد تستمر متقطعة، لكن حدتها تكون أقل من ذروة الصيف التي نشهدها في يوليو وأوائل أغسطس.

وفي السياق ذاته، تشير بيانات الأرصاد إلى بداية تحسن نسبي في الطقس مع بداية النصف الثاني من أغسطس، حيث يتراجع تأثير المنخفض الهندي الموسمي تدريجيًا، مما يسمح بعودة الرياح الشمالية المعتدلة إلى السيطرة على الأجواء.

توقعات بانفراجة حرارية تدريجية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس أقل حرارة نسبيًا في المناطق الساحلية مع تحسن الرطوبة في بعض الأوقات، بينما تبقى المحافظات الداخلية والصعيد في مواجهة مستمرة مع درجات حرارة مرتفعة حتى نهاية أغسطس، على أن يشهد سبتمبر تحسنًا ملحوظًا وعودة الطقس المعتدل تدريجيًا.

فيما يقترب الصيف من نهايته الرسمية، تلوح في الأفق بشائر الخريف، مع وعود بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتحسن في الأحوال الجوية. ويبقى على المواطنين الاستمرار في الاحتياطات اللازمة خلال الطقس الحار، خاصة كبار السن والأطفال، إلى أن نصل إلى الاعتدال الذي يجلبه الخريف في أواخر سبتمبر

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