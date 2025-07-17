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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة تغذية: نوعية الفطار تؤثر على يومك.. والسهر في الصيف يُربك الجسم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت خبيرة التغذية منال عز الدين أن هناك فرقًا كبيرًا بين وجبة فطور صحية وأخرى ضارة، موضحة أن البعض يبدأ يومه بوجبة بسيطة تحتوي على جبنة قريش وكوب شاي، بينما يفضل آخرون تناول المخبوزات المحلاة مثل الكرواسون والباتيه.

وشددت خلال برنامج صباح الخير يا مصر على أن المشكلة ليست فقط في الكمية، بل في نوعية الطعام، حيث إن المخبوزات والسكر ترفع مستوى الإنسولين في الدم بشكل سريع، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع المبكر وعدم الاستقرار في مستويات الطاقة طوال اليوم.

اضطراب النوم في الصيف ينعكس سلبًا على الجسم

وحذّرت منال عز الدين من أن السهر ليلًا والنوم نهارًا في فصل الصيف أصبح عادة ضارة شائعة، تؤدي إلى اضطراب في إفراز الهرمونات الطبيعية التي تعمل ليلًا، مثل هرمونات النمو والحرق، والتي تُعد ضرورية لصحة الجسم وتجديد خلاياه.

الأكل الليلي ومشكلات ارتجاع المريء

وأضافت أن تناول الطعام في فترات متأخرة من الليل يُعد من أسوأ العادات الغذائية، حيث يساهم في زيادة فرص الإصابة بارتجاع المريء واضطرابات الجهاز الهضمي، خاصةً في ظل قلة النوم أو تقلب مواعيده، مشيرة إلى أن ذلك يُحدث خللًا في الهضم والتمثيل الغذائي.

واختتمت عز الدين حديثها بالتأكيد على أن الاهتمام بنوعية الطعام ومواعيد تناوله، إلى جانب الانتظام في النوم الليلي، هو مفتاح الحفاظ على الصحة العامة، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يزداد الإغراء بالسهر وتناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

اضطراب النوم في الصيف الأكل الليلي ومشكلات ارتجاع المريء الدايت

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