«البوبا» خطر يدمر صحة الأطفال.. أخصائية تغذية توضح

كشفت درية نادر، أخصائية تغذية، مخاطر المشروب الجديد الذي ظهر في الفترة الأخيرة، وهو “البوبا”، وقالت إن الكثير أصبح يسير وراء التريند دون معرفة أضرار هذا الأمر.

وقالت أخصائية التغذية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة ”صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، إن مشروب البوبا هو عبارة عن عجين مكون من النشا والسكر، وإن هذا المشروب لا يحتوي على أي عناصر غذائية.

وأضافت أن أضرار البوبا تكون أكثر بكثير من الفوائد، ولذلك على كل شخص معرفة أضرار الأطعمة التي يأكلها، قبل تناولها، ومعرفة الفوائد من أي مشروب.

وأشارت إلى أنه في حالة تناولها هذا المشروب بشكل يومي سيكون لها تأثير على صحة الكبد، وأنها تحذر الأطفال من تناول هذا المشروب، أو أي مشروب غير صحي.