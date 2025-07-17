قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم الخميس 17 يوليو 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة
صداع الانتقالات الصيفية .. 4 لاعبين يربكون حسابات أنديتهم قبل انطلاق الموسم
غدًا.. إعلان القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ
أتربة وغبار وإنعدام الرؤية .. تحذير من الأرصاد السعودية لسكان هذة المناطق
غدًا.. بدء الدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ
مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية
ترامب: نتطلع إلى خفض التوتر بين إسرائيل وسوريا ووصول دمشق إلى الاستقرار
نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن
أيهما أكثر استجابة الدعاء في السجود أم بعد التشهد الأخير؟.. الإفتاء توضح
اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو
اليوم نظر دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه
شاهيناز تطلب الخلع: فاكرة كل مرة وجعتني فيها.. 10 سنين خيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«البوبا» خطر يدمر صحة الأطفال.. أخصائية تغذية توضح

البوبا
البوبا
البهى عمرو

كشفت درية نادر، أخصائية تغذية، مخاطر المشروب الجديد الذي ظهر في الفترة الأخيرة، وهو “البوبا”، وقالت إن الكثير أصبح يسير وراء التريند دون معرفة أضرار هذا الأمر.

وقالت أخصائية التغذية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة ”صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، إن مشروب البوبا هو عبارة عن عجين مكون من النشا والسكر، وإن هذا المشروب لا يحتوي على أي عناصر غذائية.

وأضافت أن أضرار البوبا تكون أكثر بكثير من الفوائد، ولذلك على كل شخص معرفة أضرار الأطعمة التي يأكلها، قبل تناولها، ومعرفة الفوائد من أي مشروب.

وأشارت إلى أنه في حالة تناولها هذا المشروب بشكل يومي سيكون لها تأثير على صحة الكبد، وأنها تحذر الأطفال من تناول هذا المشروب، أو أي مشروب غير صحي.

صباح البلد صدى البلد مشروب البوبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن البحيرة

بعد 50 يومًا من البحث عن الهوية.. كشف لغز العثور على جثة شاب في ترعة بالبحيرة

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

الاهلي

محمد يوسف يعلن عن رحيل مدافع الأهلي إلى زد

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

ترشيحاتنا

أمراض الحر

الإغماء والاجهاد بيزيد.. طرق الوقاية من أمراض الحر

التهاب المثانة

اكتشفها مبكرا.. أعراض التهاب المثانة وطرق علاجها

الام القدمين

بدون مشاكل .. طرق طبيعية للوقاية من آلام القدمين

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد