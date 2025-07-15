خبيرة تغذية: التسمم الغذائي يظهر خلال ساعتين ويستدعي الحذر في بعض الحالات

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة في معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، إن التسمم الغذائي يحدث نتيجة تناول طعام يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا، والتي تنتقل إلى الجهاز الهضمي، وتبدأ الأعراض في الظهور خلال فترة قصيرة، تتراوح بين ساعتين إلى 48 ساعة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، أوضحت عز الدين أن الأعراض تشمل:

إسهال

غثيان وقيء

إجهاد وصداع

تعرق وتقلصات ومغص

ارتباك في عمل الجهاز الهضمي

وأضافت أن التسمم الناتج عن أطعمة منزلية بسيطة غالبًا ما ينتهي خلال يومين إلى ثلاثة أيام دون الحاجة لتدخل طبي، أما التسممات الخطيرة مثل تسمم الفسيخ أو التسمم الدوائي، فقد تستدعي الذهاب إلى المستشفى فورًا.

نصائح للتعامل مع التسمم الغذائي:



التوقف فورًا عن تناول الطعام المسبب

الإكثار من تناول السوائل الطبيعية مثل الماء، الليمون، الجنزبيل، والنعناع

في حال تكرار القيء أكثر من 3 مرات، يجب الحصول على حقنة مضادة للقيء

عدم تناول أدوية الإسهال في اليوم الأول حتى يتمكن الجسم من التخلص من البكتيريا

إذا استمر الإسهال أكثر من 24 ساعة، يمكن تناول مطهر معوي معروف

ينصح خلال هذه الفترة بتناول شوربة خضار أو لسان عصفور بالليمون، والامتناع عن الطعام الثقيل حتى تتحسن الحالة .