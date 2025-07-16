مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يلجأ الكثيرون لتناول أطعمة ومشروبات بعينها، اعتقادًا بأنها تخفف الشعور بالحر، أو تُناسب أجواء الصيف، لكن الحقيقة أن بعض هذه العادات قد تكون مضرة أكثر مما نتخيل، وقد تفتح الباب لمشكلات صحية تتراوح بين اضطرابات الهضم والتسمم الغذائي والجفاف.

6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري فى تحضير طعام الصيف

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن أهم الأخطاء الشائعة في التعامل مع الطعام خلال الصيف، وكيفية تجنبها من ربة المنزل لعدم التعرض لمخاطر صحية.

1. تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية في وقت الظهيرة

في ذروة حرارة النهار، يزداد شعور الجسم بالخمول، وتناول أطعمة ثقيلة مثل المقليات واللحوم المشبعة بالدهون يُجهد المعدة، ويزيد من الإحساس بالإرهاق والتعب.

النصيحة:

اختر وجبات خفيفة وسهلة الهضم في النهار مثل السلطات، الزبادي، الفواكه، أو الأرز بالخضار.

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

2. شرب العصائر الصناعية والمثلجات بكثرة

يظن البعض أن العصائر المعلبة والمثلجات تروي العطش وتمنح الجسم البرودة، لكنها غالبًا ما تكون محملة بالسكر والألوان الصناعية، ما يؤدي للجفاف وتخزين الدهون.

النصيحة:

اعتمد على العصائر الطبيعية الطازجة دون سكر مضاف، واشرب الماء بكثرة، وأضف له شرائح الفاكهة الطازجة للنكهة.

3. ترك الطعام لفترات طويلة خارج الثلاجة

في الصيف، تزداد فرص نمو البكتيريا في الطعام بسرعة، خاصة في درجات الحرارة العالية، ما يرفع احتمالات الإصابة بالتسمم الغذائي.

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

النصيحة:

احفظ الطعام فورًا في الثلاجة بعد تناوله، ولا تتركه مكشوفًا.

وإذا كنت خارج المنزل، استخدم صناديق طعام مبردة.

4. الإكثار من المشروبات الغازية والباردة جدًا

رغم أنها تعطي إحساسًا لحظيًا بالانتعاش، إلا أن المشروبات الغازية الباردة تضر الجهاز الهضمي، وتُقلل من كفاءة الهضم، بل وقد تؤدي لاضطراب مفاجئ في درجة حرارة الجسم.

النصيحة:

تناول المشروبات بدرجة حرارة معتدلة، وتجنب الإفراط في الغازيات تمامًا.

5. الاعتماد على الأطعمة الجاهزة والمقلية من الشارع

البعض يلجأ إلى شراء أطعمة الشارع المقلية والسريعة لأنها رخيصة ومتوفرة، لكنها غالبًا ما تكون ملوثة أو محفوظة في ظروف غير صحية.

النصيحة:

حضّر وجباتك في المنزل، واحرص على النظافة وطزاجة المكونات، خاصة البروتينات مثل الدجاج والبيض.

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

6. تجاهل أهمية الخضراوات والفواكه الصيفية

الفواكه مثل البطيخ والكنتالوب والخيار والنعناع تُرطّب الجسم وتمنحه عناصر غذائية مهمة، لكن الكثيرين يستبدلونها بالمقرمشات أو الوجبات السريعة.

النصيحة:

اجعل الفاكهة وجبة خفيفة أساسية يوميًا، وأضف الخضراوات الطازجة لوجبات الغداء والعشاء.