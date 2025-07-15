احذري هذه الإشارات.. علامات خادعة للنوبة القلبية عند النساء

علامات خادعة للنوبة القلبية عند النساء، عندما نتحدث عن النوبة القلبية، يتبادر إلى الأذهان صورة رجل يتألم من صدره فجأة، لكن الحقيقة أن النوبة القلبية عند النساء لها وجوه مختلفة، وأحيانًا تكون "خادعة"، وأثبتت العديد من الدراسات أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبة القلبية من الرجال.

أعراض النوبة القلبية

وفقا لما نشره موقع هيلثي أن الدراسات الطبية تقول إن 50% من النساء لا يشعرن بالألم المعتاد في الصدر، بل تظهر عليهن أعراض أقل وضوحًا، مما يؤدي إلى تأخير في التشخيص والمساعدة.

أعراض النوبة القلبية

أعراض النوبة القلبية

أبرز الأعراض الخادعة للنوبة القلبية

ألم في الرقبة أو الفك: قد تظنين أنه مجرد إجهاد عضلي.

تعب غير مبرر: الشعور بالإرهاق رغم عدم بذل مجهود.

دوخة وغثيان: تُشبه أعراض التسمم أو اضطراب المعدة.

تعرق بارد أو مفاجئ: ليس عاديًا إذا كان مصحوبًا بدوخة أو ضيق تنفس.

ضيق في التنفس عند المشي أو صعود السلم.

من الأكثر عرضة للإصابة بالنوبة القلبية؟

أعراض النوبة القلبية

النساء فوق الأربعين، والمدخنات، والمصابات بالسكري أو ارتفاع الضغط، أو لديهن تاريخ عائلي مع أمراض القلب.

الرسالة الأهم: لا تهملي أي شعور غير طبيعي، واستشيري طبيبك فورًا. القلب لا ينتظر.

كيف تقي النساء نفسها من النوبة القلبية؟ خطوات بسيطة تحمي حياتك؟

اتباع نمط حياة صحي قد يحمي من خطر كبير يهدد القلب.

1. تعرفي على العلامات المبكرة الخاصة بالنساء

النساء قد لا يشعرن بالألم المعتاد في الصدر كما يحدث عند الرجال، بل تظهر عليهن أعراض مثل:

ضيق تنفس مفاجئ

ألم في الرقبة أو الفك أو الكتف

شعور غير مبرر بالتعب والإرهاق

دوخة وغثيان

اضطرابات في النوم قبل حدوث الأزمة

التعرف على هذه العلامات يمكن أن يُنقذ حياتكِ.

2. افحصي قلبكِ بانتظام

الفحص الدوري لمستوى ضغط الدم، الكوليسترول، وسكر الدم، خاصة بعد سن الأربعين أو في حال وجود تاريخ عائلي بأمراض القلب، أمر بالغ الأهمية. لا تهملي زيارة الطبيب حتى لو لم تشعري بأعراض.

3. اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا

احرصي على:

تقليل الدهون المشبعة والملح

الإكثار من الخضروات والفواكه

تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

اختيار الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون

فالغذاء المتوازن يحافظ على الأوعية الدموية ويمنع تراكم الترسبات المسببة للجلطات.

4. مارسي الرياضة بانتظام

يكفي 30 دقيقة من المشي السريع يوميًا لتقليل خطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة كبيرة. الرياضة تحسن الدورة الدموية، وتخفض ضغط الدم، وتقلل التوتر.

5. توقفي عن التدخين فورًا

التدخين يزيد من لزوجة الدم، ويسبب ضيق الشرايين، ويرفع خطر الإصابة بالنوبة القلبية بدرجة كبيرة، خاصة لدى النساء اللاتي يستخدمن موانع الحمل.

6. راقبي وزنكِ

السمنة، خاصة تراكم الدهون في منطقة البطن، ترفع احتمالية الإصابة بمشاكل القلب. حاولي الحفاظ على وزن مثالي باتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم.

7. سيطري على التوتر والقلق

الضغط النفسي المزمن يؤثر على القلب أكثر مما تتخيلين. جربي التأمل، أو اليوغا، أو التحدث مع صديقة مقربة، واحرصي على أخذ قسط كافٍ من النوم والراحة النفسية.

8. انتبهي لمشاكل الحمل وسن اليأس

سكري الحمل أو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل من المؤشرات على وجود خطر لاحق على القلب. كذلك، انخفاض هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث يزيد من خطر الإصابة، لذا تابعي حالتك الصحية مع طبيب مختص.