قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون عذر.. غياب وسام أبو علي يثير غضب الأهلي.. وهذا موقف الإدارة
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري
بيريز يرحب بعودة نجم ريال مدريد: تمنحنا دفعة للاستمرار
كان مشرقا ومنيرا.. الشيخ خالد الجندي يصف وجه النبي
صحة غزة: 93 شهيدا و278 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة
غارة إسرائيلية تستهدف وسط السويداء في سوريا
مسئولة أممية: حياة مليوني فلسطيني في غزة على المحك بسبب نقص الغذاء
اجتماعات مكثفة بالقاهرة بين مفاوضين من قطر إسرائيل حول أزمة غزة
سوريا تُغلق السويداء.. إعلان حظر تجول حتى إشعار آخر والقوات تتجه للمدينة
اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية بالقاهرة لمناقشة إدخال المساعدات إلى غزة
قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زياد برجي يدخل فى نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء شقيقه

زياد برجي
زياد برجي
تقى الجيزاوي

دخل الفنان اللبناني زياد برجي فى حالة انهيار وبكاء شديدة خلال تلقيه عزاء شقيقه محمد برجي الذى اقام صباح اليوم فى لبنان ، وظهرت عليه علامات الحزن بشكل كبير.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب  العزاء فى شقيق زياد برجي، والذى من ابرزهم ، رحمة رياض ، دانييلا رحمة ، ناصيف زيتون ، انابيلا هلال . 

وأعلن زياد برجي خبر وفاة شقيقه محمد يوم الأحد الماضي .

أغاني زياد برجي

وفي شهر فبراير 2024، طرح الفنان زياد برجي أحدث أغانيه باسم “حقك عليا”، بمناسبة موسم عيد الحب.

زياد برجي وجائزة موريكس دور

وفى وقت سابق، رفض الفنان اللبناني زياد برجي جائزة مهرجان “موركس دور”، التى كان من المقرر أن يستلمها، والجائزة التى كان سيستلمها هى جائزة نجم الغناء اللبناني الأول بعد أن كان المرشح الأول لها الفنان وائل كفوري، قبل أن يقع الاختيار على زياد برجي، وكان هذا السبب الرئيسى للخلاف.

ولكن كشف زياد برجي أن إدارة المهرجان اشترطت عليه عدم غنائه “وبطير”، والتى هى كانت سبب الخلاف بينه وبين الفنانة إليسا مؤخرًا، والتي أصدرتها بعنوان "أنا وبس".

وجاء أول رد ينشره زياد برجي قائلاً: "وصلني اليوم مقال بيقول إنه جائزة أفضل فنان لبناني من الموريكس دور كانت للفنان وائل كفوري واعتذر عن الحضور، فقرروا يعطوني ياها، مع احترامي الكبير للفنان النجم وائل كفوري يلي أنا شايفو أفضل فنان بالعالم مش بس بلبنان، النقاط يلي بدي ضوي عليها".

وتابع كلامه قائلاً: “أنا أطالب إدارة الموريكس دور برد علني على هيدا الحديث العلني يلي بمس كرامتي وكرامة وائل كفوري وكرامة موريكس دور، وتوضيح كمان علني هل هيدي جائزة بياخدا يلي بيحضر أو يلي بيعمل إنجازات أكتر؟”.

وردت إدرارة مهرجان الموريكس دور فى بيان إعلامي نصه كالتالي: "نظراً لبعض الأخبار المغلوطة التي يتناقلها عدد من المواقع الإلكترونية عن النتائج وكواليس التحضيرات غير الدقيقة، يهمّنا أن نعلمكم بأن النتائج الحقيقية سوف يُعلن عنها حصراً ومباشرةً يوم الأحد".

واستكمل البيان: "نؤكد صدقيتنا بأن الجوائز والتكريمات سوف توزّع على النجوم الذين يستحقون حسب تصويت لجان التحكيم والجمهور. ويهمّنا أيضاً أن نعلن أن أمانة سرّ "الموريكس دور" لم تبلّغ أي فنان بفئه نجم الغناء اللبناني باستثناء الفنان الفائز الذي سوف يعلن عن اسمه خلال المهرجان، لذا بطُلت الشائعات عن هذه الفئة بالتحديد".

وجاء رد برجي في منشورات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلاً: "مردودة الجائزة مع الشكر، وأتمنى أن تعمد الإدارة الى تذويبها واستبدال قيمة النحاسيات بوجبة لسد بطون أحد الجائعين أو تقديمها إلى مستشفى الأمراض العقلية، لأنهم إذا استمروا على هذا النهج فسيكون روّادها كثراً في المستقبل

زياد برجي اغاني زياد برجي وفاة شقيق زياد برجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

حامد حمدان

الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

وسام أبو على

لن يكون في المعسكر.. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل وسام أبو علي

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

القضاء ينتصر لأرملة الفنان إحسان الترك بعد تهديدها.. القصة الكاملة

القضاء ينتصر لأرملة الفنان إحسان الترك بعد تهديدها.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

تنظيف الرئة وطرد المخاط بـ 3 وصفات طبيعية خارقة

تنظيف الرئة
تنظيف الرئة
تنظيف الرئة

زياد برجي يدخل فى نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء شقيقه

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

أفضل 5 سيارات كهربائية لعام 2025 يثق فيها الأمريكيون

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لدايت صحى.. عصير الأفوكادو والموز واللوز

عصير الأفوكادو والموز واللوز ..
عصير الأفوكادو والموز واللوز ..
عصير الأفوكادو والموز واللوز ..

فيديو

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد