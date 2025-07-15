لن يكون في المعسكر.. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل وسام أبو علي

يبدو أن أزمة جديدة تلوح في الأفق داخل صفوف النادي الأهلي، بعدما ظهرت تطورات مفاجئة تتعلق بمستقبل المهاجم وسام أبو علي، بحسب ما كشفه الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته التلفزيونية الأخيرة.

وأكد شوبير خلال تصريحات اذاعية، أن اللاعب لن يكون ضمن بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس لخوض معسكر الإعداد استعدادًا للموسم الجديد، وهو ما اعتبره مؤشراً على تصاعد التوتر بين اللاعب وإدارة النادي، خاصة في ظل تمسكه الشديد بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح شوبير أن وسام أبو علي عقد مؤخرًا جلسة مع محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي، جدد خلالها رغبته في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن القلعة الحمراء، رغم إصرار الإدارة الحمراء على الإبقاء عليه، ورفضها العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرًا، وأبرزها عرض من نادي الوصل الإماراتي.

ورغم البيان الرسمي الذي أصدره الأهلي مؤخرًا، وأعلن فيه تمسكه بخدمات اللاعب، أشار شوبير إلى أن ملف رحيل وسام أبو علي لا يزال مفتوحًا، وأن الإدارة قد تعيد النظر في قرارها إذا ما طرأت مستجدات جديدة خلال الأيام المقبلة.

الغموض يحيط بمستقبل المهاجم الفلسطيني داخل جدران النادي، وسط ترقب جماهيري لما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة، خاصة مع اقتراب انطلاق معسكر الإعداد وحسم قائمة الموسم الجديد.