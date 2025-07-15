نقل الإعلامي خالد الغندور تصريحات محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق بشأن الثنائي وسام أبو علي وزيزو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي .

و قال أبو الدهب :"وسام أبو علي ناكر خير الأهلي ما كنش حد يعرفه و لكن زيزو من حقه عايز ياخد مبلغ اكبر و ده احتراف و نعم الرأي محايد محايد".



وانتقد السيد حمدي مهاجم الأهلي السابق، موقف وسام أبو علي مهاجم الأهلي وإصراره على الرحيل في الوقت الحالي.

وقال السيد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: إحنا مش بنلعب في الشارع، وما يفعله وسام ابو علي وضغطه للرحيل من الأهلي لا يليق.

وأضاف: وسام أبو علي يلعب في نادي كبير وله تاريخ وجماهيرية كبيرة وما يفعله لا يليق أبدا به.

وتابع: الأهلي أكبر نادي في مصر وأفريقيا وهو من صنع اسم وسام أبو علي، ولولاه لن تأتي له هذه العروض، فلابد أن يحترم تعاقده.