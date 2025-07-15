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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيريز يرحب بعودة نجم ريال مدريد: تمنحنا دفعة للاستمرار

فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد
فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد
إسلام مقلد

عبّر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن سعادته البالغة بعودة المدافع الإسباني ألفارو كاريراس إلى صفوف الفريق الملكي، مؤكدًا أن التعاقد معه يمثل لحظة خاصة في تاريخ النادي، تأتي في إطار المشروع الرياضي الطموح الذي يقوده الميرنجي للمواسم المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي لتقديم كاريراس رسميًا، في حضور وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية، حيث قال بيريز: "اليوم لحظة مميزة لكل المدريديين، نرحب مجددًا بلاعب نشأ بين جدران هذا النادي، وهذه العودة تمنحنا دفعة للاستمرار في إسعاد مشجعي ريال مدريد حول العالم".

وأكد رئيس النادي أن ريال مدريد يعيش واحدة من أنجح فتراته عبر تاريخه، موضحًا أن الإدارة الرياضية تسعى لمواصلة هذا الزخم من خلال التعاقدات النوعية التي تمّت بالفعل هذا الصيف، والتي شملت أسماءً بارزة مثل أرنولد، هويسن، وماستانتونو، إلى جانب المدرب الجديد تشابي ألونسو الذي وصفه بأنه "واحد من أفضل المدربين في العالم".

وأضاف بيريز موجهًا حديثه إلى كاريراس: "أنت تعود اليوم إلى المكان الذي بدأ فيه حلمك، عدت بعد أن قررت أن تكوّن لنفسك اسمًا في الخارج، وعدت الآن كلاعب كبير، بعدما كنت أفضل ظهير أيسر في الدوري البرتغالي، واستطعت أن تكسب احترام الجميع خلال فترتك مع بنفيكا".

وأشار رئيس ريال مدريد إلى المسيرة المتدرجة للاعب الشاب، قائلًا: "أود أن أذكّر أنك نشأت أيضًا في أكاديميات رايسينج دي فيرول وديبورتيفو قبل أن تنضم إلى أكاديميتنا، كما مثّلت منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، واليوم نراك تنضم إلى الفريق الأول وأنت أحد أبرز المدافعين الصاعدين في كرة القدم الأوروبية".

وأشاد بيريز بدور عائلة كاريراس، قائلاً: "عائلتك حاضرة اليوم، وهي التي كانت إلى جانبك في كل مراحل الطريق، وتعلم كم تعبت وكافحت حتى تصل إلى هذه اللحظة التي تبدأ فيها فصلاً جديدًا في مسيرتك".

واختتم كلمته برسالة مؤثرة: "سانتياجو برنابيو في انتظارك، اليوم تبدأ مرحلة مليئة بالمشاعر والتحديات. مرحبًا بك في منزلك، مرحبًا بك في ريال مدريد".

عودة كاريراس إلى ريال مدريد تأتي ضمن خطة طويلة المدى لإعادة هيكلة الفريق وتعزيز صفوفه بعناصر شابة واعدة، تجمع بين الخبرة المبكرة والطموح الكبير، وهو ما يعكس إصرار النادي على مواصلة التربع على عرش الكرة الأوروبية والعالمية في السنوات القادمة.

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