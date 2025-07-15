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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسمياً .. تطوير مناهج الدين وتعديل فتراتها الدراسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تطوير مناهج التربية الدينية للصفوف من الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادي المقرر تدريسها العام الدراسي المقبل

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل الفترات الدراسية لمادة التربية الدينية كما يلي :

- الصفين الأول والثاني الابتدائي : من فترة ونصف الى فترتين
-الصف الثالث الابتدائي : من فترة واحدة لفترتين ونصف
-الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي : من فترة واحدة لفترتين
- الصفوف من الأول حتى الثالث الإعدادي : من فترة واحدة لفترة ونصف
المناهج المدرسية المطورة لـ العام الدراسي القادم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المناهج التي تم تطويرها لـ العام الدراسي القادم 2025/2026 ، مؤكدة ما يلي :

* تم تطوير كتب مادة اللغة العربية بدء من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي تحت مسمى كتاب اللغة العربية.

* تم تطوير كتب مادة التربية الدينية وتعديل عدد الفترات على النحو التالي:

  • الصفين الأول والثاني الابتدائي من فترة ونصف الى فترتين ونصف.
  •  الصف الثالث الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتين ونصف.
  •  الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتين.
  •  الصفوف من الأول الى الثالث الإعدادي من فترة واحدة الى فترة ونصف.

*  تم تطوير كتب مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.


* تم تطوير كتب مادة اللغة الإنجليزية.


* المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية هي اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية).


* المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الانجليزية - العلوم - الدراسات الاجتماعية) .


* تعديل عدد الفترات الخاصة بمادة متعدد التخصصات من ثلاث فترات الى فترتين وذلك بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية وهو نشاط يقوم بتدريسه أي من معلمي المواد المختلفة طبقاً لظروف كل مدرسة ورؤية مدير المدرسة.


* تم تضمين كتاب القيم واحترام الآخر ضمن المناهج المطورة التي سيتم تدريسها بدء من العام الدراسي الجديد 2025/2026 وتم توزيع النصف فترة الخاصة به.


* يتم تقسيم الفصل بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بين نشاطي التربية الموسيقية والمهارات المهنية وكذلك يتم التقسيم بين الأنشطة بالحلقة الاعدادية.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي القادم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2025 / 2026.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات  الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 :

  •  يبدأ العام الدراسي الجديد 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026
  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم تطوير مناهج التربية الدينية التربية الدينية الابتدائية

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