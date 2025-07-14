غدا بدء تدريب معلمي الإبتدائي على "منهج العربي الجديد"

تبدأ غداً الثلاثاء 15 يوليو 2025 تدريبات معلمي اللغة العربية لصفوف الحلقة الابتدائية على المنهج المطور الجديد لمادة اللغة العربية ، والتي من المقرر أن تستمر حتى 22 يوليو 2025، وذلك من خلال قاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات والمديريات التعليمية .

و وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدولا زمنيا لعقد تدريبات معلمي اللغة العربية لصفوف الحلقة الابتدائية على المنهج المطور الجديد لمادة اللغة العربية جاءت تفاصيله كالتالي :

- 15 يوليو : تدريب معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الأول الابتدائي

- 16 يوليو : تدريب معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي

- 17 يوليو : تدريب معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي

- 20 يوليو : تدريب معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي

- 21 يوليو : تدريب معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

- 22 يوليو : تدريب معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف السادس الابتدائي

وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تطوير المناهج الدراسية، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه تم توقيع بروتوكول مع الجانب الياباني لتطوير منهج مادة الرياضيات ليتواءم مع المنهج الياباني بدون اضافة اعباء مالية، وتعديل المحتوى العلمي لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى الصف الثاني الإعدادي مع شركات متخصصة، ودون تحمل الوزارة أية أعباء مالية .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم التفاوض مع الجانب الياباني لتحديث منهج العلوم والبرمجة، بالإضافة للتفاوض مع الجانب الكوري الجنوبي في منهج العلوم .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعداد بوكليت يصدر مع كل كتاب مدرسي ليكون بديلا للكتب الخارجية به التدريبات اللازمة والتقييمات الأسبوعية لتيسير العملية التعليمية على الطالب والمعلم لتخفيف الأعباء المادية على الاسرة المصرية.