قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل برياني الجمبرى (الروبيان) اللذيذ بنكهة هندية مميزة، خفيف وطعمه غني.

طريقة عمل برياني الجمبرى (الروبيان)

المكونات:

للجمبرى:

500 جرام جمبري منظف ومقشر (ممكن تسيبه مع القشرة لو تحب)

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودرة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

لتتبيلة الجمبري:

1/2 كوب زبادي

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

1/2 ملعقة صغيرة بهارات برياني أو Garam Masala

للأرز:

2 كوب أرز بسمتي منقوع 30 دقيقة

4 أكواب ماء

2 ورق غار، 2 حبهان، 2 قرنفل، عود قرفة

ملح

إضافات:

1 بصلة كبيرة شرائح ومحمرّة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

رشة زعفران أو كركم منقوع في 1/4 كوب حليب دافئ

كزبرة ونعناع مفروم (اختياري)

طريقة التحضير:

1. تتبيل الجمبري:

اغسلي الجمبري ونشفيه.

تبليه بعصير الليمون، الملح، الكركم، الفلفل الأحمر، والزبادي مع الثوم والزنجبيل والبهارات.

سيبيه يتشرب التتبيلة لمدة 15-20 دقيقة فقط (لازم ما يطولش عشان الجمبري ما يتقسىش).

2. طهي الجمبري:

في مقلاة، سخني الزيت أو السمن.

حمّري الجمبري بسرعة على نار عالية حتى يتغير لونه ويتماسك (حوالي 3-4 دقائق).

شيل الجمبري من المقلاة واحتفظي به جانبًا.

3. سلق الأرز:

في حلة، اغلي الماء مع التوابل.

أضيفي الأرز وسيبيه يسلّق حوالي 70% فقط.

صفّيه.

4. ترتيب الطبقات:

في حلة كبيرة أو طاجن، ضعي طبقة من الأرز، ثم طبقة من الجمبري، ثم طبقة أخرى من الأرز.

أضيفي الزعفران بالحليب، والبصل المحمر، والكزبرة والنعناع على الوجه.

5. التسوية النهائية:

غطي الحلة بإحكام.

سيبيها على نار هادئة جدًا 15-20 دقيقة.

أو دخليها الفرن على حرارة 180 لمدة 15-20 دقيقة.

التقديم:

قدمي برياني الجمبري مع سلطة الزبادي أو الرايتا، وبجانب شرائح ليمون طازجة.