قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل برياني الجمبرى (الروبيان) اللذيذ بنكهة هندية مميزة، خفيف وطعمه غني.
طريقة عمل برياني الجمبرى (الروبيان)
المكونات:
للجمبرى:
500 جرام جمبري منظف ومقشر (ممكن تسيبه مع القشرة لو تحب)
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/2 ملعقة صغيرة كركم
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودرة
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
لتتبيلة الجمبري:
1/2 كوب زبادي
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور
1/2 ملعقة صغيرة بهارات برياني أو Garam Masala
للأرز:
2 كوب أرز بسمتي منقوع 30 دقيقة
4 أكواب ماء
2 ورق غار، 2 حبهان، 2 قرنفل، عود قرفة
ملح
إضافات:
1 بصلة كبيرة شرائح ومحمرّة
2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن
رشة زعفران أو كركم منقوع في 1/4 كوب حليب دافئ
كزبرة ونعناع مفروم (اختياري)
طريقة التحضير:
1. تتبيل الجمبري:
اغسلي الجمبري ونشفيه.
تبليه بعصير الليمون، الملح، الكركم، الفلفل الأحمر، والزبادي مع الثوم والزنجبيل والبهارات.
سيبيه يتشرب التتبيلة لمدة 15-20 دقيقة فقط (لازم ما يطولش عشان الجمبري ما يتقسىش).
2. طهي الجمبري:
في مقلاة، سخني الزيت أو السمن.
حمّري الجمبري بسرعة على نار عالية حتى يتغير لونه ويتماسك (حوالي 3-4 دقائق).
شيل الجمبري من المقلاة واحتفظي به جانبًا.
3. سلق الأرز:
في حلة، اغلي الماء مع التوابل.
أضيفي الأرز وسيبيه يسلّق حوالي 70% فقط.
صفّيه.
4. ترتيب الطبقات:
في حلة كبيرة أو طاجن، ضعي طبقة من الأرز، ثم طبقة من الجمبري، ثم طبقة أخرى من الأرز.
أضيفي الزعفران بالحليب، والبصل المحمر، والكزبرة والنعناع على الوجه.
5. التسوية النهائية:
غطي الحلة بإحكام.
سيبيها على نار هادئة جدًا 15-20 دقيقة.
أو دخليها الفرن على حرارة 180 لمدة 15-20 دقيقة.
التقديم:
قدمي برياني الجمبري مع سلطة الزبادي أو الرايتا، وبجانب شرائح ليمون طازجة.