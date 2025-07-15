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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل برياني الجمبرى "الروبيان"

طريقة عمل برياني الجمبرى
طريقة عمل برياني الجمبرى
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،  طريقة عمل برياني الجمبرى (الروبيان) اللذيذ بنكهة هندية مميزة، خفيف وطعمه غني.

طريقة عمل برياني الجمبرى (الروبيان)

 المكونات:

للجمبرى:

500 جرام جمبري منظف ومقشر (ممكن تسيبه مع القشرة لو تحب)

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودرة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

لتتبيلة الجمبري:

1/2 كوب زبادي

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

1/2 ملعقة صغيرة بهارات برياني أو Garam Masala

للأرز:

2 كوب أرز بسمتي منقوع 30 دقيقة

4 أكواب ماء

2 ورق غار، 2 حبهان، 2 قرنفل، عود قرفة

ملح

إضافات:

1 بصلة كبيرة شرائح ومحمرّة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

رشة زعفران أو كركم منقوع في 1/4 كوب حليب دافئ

كزبرة ونعناع مفروم (اختياري)

 طريقة التحضير:

1. تتبيل الجمبري:

اغسلي الجمبري ونشفيه.

تبليه بعصير الليمون، الملح، الكركم، الفلفل الأحمر، والزبادي مع الثوم والزنجبيل والبهارات.

سيبيه يتشرب التتبيلة لمدة 15-20 دقيقة فقط (لازم ما يطولش عشان الجمبري ما يتقسىش).

2. طهي الجمبري:

في مقلاة، سخني الزيت أو السمن.

حمّري الجمبري بسرعة على نار عالية حتى يتغير لونه ويتماسك (حوالي 3-4 دقائق).

شيل الجمبري من المقلاة واحتفظي به جانبًا.

3. سلق الأرز:

في حلة، اغلي الماء مع التوابل.

أضيفي الأرز وسيبيه يسلّق حوالي 70% فقط.

صفّيه.

4. ترتيب الطبقات:

في حلة كبيرة أو طاجن، ضعي طبقة من الأرز، ثم طبقة من الجمبري، ثم طبقة أخرى من الأرز.

أضيفي الزعفران بالحليب، والبصل المحمر، والكزبرة والنعناع على الوجه.

5. التسوية النهائية:

غطي الحلة بإحكام.

سيبيها على نار هادئة جدًا 15-20 دقيقة.

أو دخليها الفرن على حرارة 180 لمدة 15-20 دقيقة.

 التقديم:

قدمي برياني الجمبري مع سلطة الزبادي أو الرايتا، وبجانب شرائح ليمون طازجة.

طريقة عمل برياني الجمبرى الروبيان طريقة عمل برياني الجمبرى اسهل طريقة عمل برياني الجمبرى الروبيان

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