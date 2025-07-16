مع بداية إجازة الصيف، يتحول الهاتف المحمول والتابلت إلى رفيق دائم للأطفال، ما بين مشاهدة الفيديوهات والألعاب وتصفح الإنترنت، وهو ما يُشعل قلق الأهل بشأن الآثار السلبية لاستخدام الشاشات لفترات طويلة. لكن هل الحل هو المنع الكامل؟ أم أن التنظيم هو المفتاح؟

7 خطوات ذكية لتنظيم استخدام الأطفال للموبايل والتابلت في الصيف

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، لـ صدى البلد، إنه في الواقع، لا يمكن فصل الأطفال عن التكنولوجيا، لكن يمكننا إدارة استخدامها بشكل يحافظ على صحتهم النفسية والجسدية، ويضمن توازن يومهم بين المتعة والفائدة.

كيف تنظم استخدام الأجهزة الذكية خلال الصيف؟

7 خطوات ذكية لتنظيم استخدام الأطفال للموبايل والتابلت في الصيف

1. ضع قواعد واضحة من البداية

قبل أن تبدأ الإجازة، اجلس مع أبنائك وحددوا سويًا عدد الساعات المسموح بها يوميًا لاستخدام الموبايل أو التابلت، وتوقيت الاستخدام مثلًا: بعد الانتهاء من المهام اليومية أو في المساء فقط.

2. جدول يومي متوازن

قسّم يوم الطفل بين وقت للشاشة، ووقت للعب الحر، ووقت للنشاط الحركي، ووقت للقراءة أو الأنشطة اليدوية. وجود جدول يساعد على الالتزام ويقلل من الجدال المستمر.

7 خطوات ذكية لتنظيم استخدام الأطفال للموبايل والتابلت في الصيف

3. استخدم أدوات الرقابة الأبوية

استفد من إعدادات "الرقابة الأبوية" على الجهاز، وحدد نوع المحتوى المسموح به، واضبط وقت الاستخدام تلقائيًا. بعض التطبيقات تسمح لك بإغلاق الجهاز بعد عدد معين من الساعات.

4. المحتوى أولًا

بدلًا من منع الاستخدام تمامًا، وجّه الطفل لمحتوى مفيد مثل الفيديوهات التعليمية أو التطبيقات التفاعلية لتنمية المهارات. شاركهم في اختيار التطبيقات.

5. شاركهم الشاشة

خصص وقتًا لمشاهدة المحتوى أو اللعب معهم. هذا يقوّي العلاقة ويتيح لك الفرصة لمراقبة ما يتعرضون له دون توجيه مباشر يشعرهم بالتحكم.

7 خطوات ذكية لتنظيم استخدام الأطفال للموبايل والتابلت في الصيف

6. شجّع على أنشطة بديلة

نظّم لهم أنشطة ممتعة مثل الرسم، التلوين، الرياضة، أو حتى الطبخ البسيط. عندما ينشغل الطفل بأنشطة حقيقية، يقل اعتماده على الشاشة.

7 خطوات ذكية لتنظيم استخدام الأطفال للموبايل والتابلت في الصيف

7. كن قدوة

لا يمكنك أن تطلب من طفلك ترك الموبايل وأنت تمسك به طوال الوقت. قلل من استخدامك للأجهزة أمامهم، وخصص وقتًا عائليًا بلا شاشات.