عشوائية.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءً ضد الناقد طارق الشناوي بسبب راغب علامة

مازالت أزمة المطرب راغب علامة في الساحل الشمالي تلقي بظلالها على الساحة خاصة بعدما انتقد الناقد طارق الشناوي قرار نقابة الموسيقيين بمنع راغب علامة من الغناء في مصر وأصدرت النقابة هي الأخرى قرارا صارما تجاه الشناوي.

أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا بشأن تصريحات الناقد الكبير طارق الشناوي، عن قرارات النقابة، بعد أزمة حفل الفنان اللبناني راغب علامة الأخيرة.

وقال نص البيان الصادر من أحمد مهنا المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية - المحامي بالنقض تابعت ما ورد على لسان طارق الشناوي ، خلال ظهوره في برنامج "الستات" على قناة النهار ، والذي وصف فيه قرارات النقابة بشأن الفنان راغب علامة بأنها "عشوائية" وخالية من الدراسة والمنطق ، كما تهكم فيها على قيادة النقابة ومجلسها بعبارات مسيئة ومشينة.

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