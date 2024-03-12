إصابة 6 أشخاص أغلبهم عمال في حادث تصادم تروسيكل بأخر بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل بأخر بطريق الصحافة دائرة مركز مشتول السوق وتم نقل المصابين الي مستشفي مشتول السوق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي مشتول السوق يفيد إستقبال المصابين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل بأخر بطريق الصحافة دائرة مركز مشتول السوق وتم نقل المصابين الي مستشفي مشتول السوق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.