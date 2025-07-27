الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

يتزايد البحث عن تنسيق الأزهر 2025 وكذلك تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، بعد إعلان نتجية الثانوية الأزهرية واعتمادها رسميًا.

تنسيق الأزهر 2025

وتمثل مؤشرات تنسيق الأزهر 2025 المرجع الأساسي للطلاب في تحديد الكليات التي يمكنهم التقدم إليها، في ظل التوقعات بأن تتقارب الحدود الدنيا للقبول مع تنسيق العام السابق.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

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ما هي مؤشرات تنسيق الأزهر 2025؟

تشير مؤشرات التنسيق للعام 2025 إلى ثبات أو انخفاض طفيف في بعض الكليات مقارنة بتنسيق 2024 ، وفقًا لما حصل عليه الطلاب في امتحانات هذا العام.

ويمثل تنسيق الأزهر 2025 في كليات الطب والهندسة والصيدلة والإعلام وجهة بحث رئيسية، خاصة أن نسب النجاح لم تسجل قفزات كبيرة، ما يجعل تنسيق هذا العام قريبًا من سابقه.

تنسيق الثانويه الازهريه 2025.. كليات القمة ونسب القبول

فيما يلي تنسيق الثانويه الازهريه 2025 المتوقع، بناءً على تنسيق العام الماضي وهي مؤشرات فقط كتالي:

تنسيق طب الأزهر 2025

الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات بالقاهرة: 618 درجة بنسبة 95.08%

كليات طب بنين وبنات دمياط: 613 درجة بنسبة 94.31%

كليات طب بنين وبنات أسيوط: 609 درجات بنسبة 93.69%

كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة: 607 درجة بنسبة 93.38%

كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة: 599 درجة بنسبة 92.15%

كلية الهندسة بنين وبنات القاهرة: 582 درجة بنسبة 89.54%

كلية هندسة بنين قنا: 576 درجة بنسبة 88.62%

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين

كلية العلوم بالقاهرة (تخصص عام): 516 درجة بنسبة 79.38%

الهندسة الزراعية بالقاهرة (تخصص عام): 518 درجة بنسبة 79.69%

اللغات والترجمة (تخصص عام): 491 درجة بنسبة 75.54%

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة: 567 درجة بنسبة 87.23%

معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة: 559 درجة بنسبة 86%

كلية الإعلام: 453 درجة بنسبة 69.69%

كلية التجارة – القاهرة – تخصص عام: 481 درجة بنسبة 74%

كلية الزراعة – القاهرة – تخصص عام: 478 درجة بنسبة 73.54%

كلية التربية – القاهرة – تخصص عام: 379 درجة بنسبة 58.31%

كلية اللغة العربية – تخصص عام: 435 درجة بنسبة 53.08%

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنات

كلية التمريض بنات: 578 درجة بنسبة 88.92%

كلية العلوم – تخصص عام: 562 درجة بنسبة 86.46%

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي – مدينة نصر: 577 درجة بنسبة 85.69%

كلية الإعلام: 525 درجة بنسبة 80.77%

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة – شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 488 درجة بنسبة 75.8%

تنسيق الأزهر 2025 أدبي بنين

كلية اللغات والترجمة – تخصص عام: 355 درجة بنسبة 56.35%

كلية الإعلام: 440 درجة بنسبة 69.84%

شريعة وقانون باللغة الإنجليزية – بمصروفات: 496 درجة بنسبة 78.73%

كلية التجارة – القاهرة – تخصص عام: 429 درجة بنسبة 68.1%

كلية التربية الرياضية – القاهرة: 357 درجة بنسبة 56.67%

كلية أصول الدين – القاهرة – تخصص عام: 351 درجة بنسبة 55.71%

كلية اللغة العربية – تخصص عام: 340 درجة بنسبة 53.97%

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون – القاهرة: 353 درجة بنسبة 56.03%

تنسيق الأزهر 2025 أدبي بنات

كلية الإعلام: 519 درجة بنسبة 82.38%

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات – شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 494 درجة بنسبة 78.41%

كلية التجارة بنات – القاهرة – تخصص عام: 406 درجات بنسبة 64.44%

معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية – بنات القاهرة: 409 درجات بنسبة 64.92%

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، الموافق 1446 هجريًا.

وقد بلغت نسبة النجاح العامة 53.99%، حيث وصلت إلى 65.01% في القسم العلمي، و45.50% في القسم الأدبي، مما يعكس توقعات محددة بشأن تنسيق الثانوية الأزهرية 2025.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

يمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتائجهم من خلال الدخول إلى موقع الأزهر الرسمي، وإدخال رقم الجلوس على الرابط التالي:

اضغط هنا لمعرفة النتيجة

وهنّأ الدكتور محمد الضويني الطلاب الناجحين، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانبهم، كما قدم شكره لأولياء الأمور على الدعم والمساندة، وعبّر عن تقديره الكبير لكل القائمين على العملية التعليمية والامتحانية.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

بلغ عدد الطلاب المتقدمين نحو 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة على مستوى الجمهورية، وأُجريت الامتحانات في أجواء منظمة وانتهت في 10 يوليو الجاري.

وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني 67.52%. ونجح من إجمالي المتقدمين وعددهم 52,793 طالبًا، نحو 35,622 طالبًا وطالبة. وسجلت معاهد فلسطين نسبة نجاح 100%.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية في تنسيق الأزهر 2025

القسم العلمي (650 درجة):

المواد الشرعية: 210

اللغة العربية: 160

المواد الثقافية: 280

القسم الأدبي (630 درجة):

درجة النجاح: 315

المواد الشرعية والعربية: 370

المواد الثقافية: 260