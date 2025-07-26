وكيل معهد الأقصر: محمد مصطفى الثالث على الجمهورية فخر لشباب الأزهر

أعرب أحمد الطيري، وكيل معهد بنين الأقصر الأزهري، عن فخره الكبير بالإنجاز الذي حققه الطالب محمد مصطفى عبداللطيف عبدالحاكم، ابن المعهد، والذي حصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية - القسم العلمي بنين، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتاج جهد متواصل وتميّز يستحق كل إشادة .

وقال الطيري في تصريح خاص، إن تفوق محمد لا يمثل إنجازًا فرديًا فحسب، بل يُعد نموذجًا مشرفًا يعكس مستوى التعليم الأزهري بمحافظة الأقصر، ويؤكد أن أبناء المعاهد الأزهرية قادرون على المنافسة في الصفوف الأولى على مستوى الجمهورية

وأضاف: "ما حققه محمد هو رسالة أمل لكل طالب يسير على طريق العلم، ويجب أن نتوحد دائمًا كمجتمع وأزهر ومعاهد تعليمية للاحتفاء بكل متفوق يرفع اسم الأقصر عاليًا، ويدفع بعجلة التقدم العلمي إلى الأمام"

ووجه وكيل معهد الأقصر التحية والتقدير إلى أسرة الطالب، مؤكدًا أن الأسرة الواعية الداعمة للتعليم تصنع الفارق، داعيًا الله أن يوفق محمد في مسيرته الجامعية والعلمية، ويحقق ما يصبو إليه من طموحات تعود بالنفع على نفسه ومجتمعه

ويُذكر أن الطالب محمد مصطفى عبداللطيف عبدالحاكم من أبناء منطقة الكرنك شمال الأقصر، ويدرس بمعهد بنين الأقصر الأزهري، وقد حصل رسميًا على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في القسم العلمي بنين، بمجموع 648 درجة، وفقًا لما أعلنه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ضمن قائمة أوائل الثانوية الأزهرية لهذا العام.