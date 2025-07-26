جده عالم أزهري.. محمد مصطفى ابن الأقصر يحصد المركز الثالث جمهوريًا في الثانوية الأزهرية

سطع نجم الطالب محمد مصطفى عبداللطيف عبدالحاكم، ابن منطقة الكرنك شمال محافظة الأقصر، بعدما حصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في القسم العلمي بنين بالثانوية الأزهرية، في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد التفوق لطلاب معهد بنين الأقصر الأزهري التابع لمنطقة الأقصر الأزهرية.

محمد ليس مجرد متفوق في دراسته، بل يُعد واحدًا من النماذج المشرفة بين أقرانه، فقد اعتاد التميز منذ سنواته الدراسية الأولى، وكان قد حصل على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى منطقة الأقصر، إلى جانب كونه حافظًا لكتاب الله عز وجل، ويتسم بالجد والاجتهاد والخلق الرفيع

وينتمي الطالب المتفوق إلى أسرة علمية أصيلة، فَجَدّه فضيلة الشيخ أحمد عبدالحاكم كان من أبرز رموز التعليم الأزهري بمحافظة الأقصر، وتولى رئاسة معهد الأقصر الأزهري خلال التسعينات، وهي أسرة عرف عنها الالتزام الديني وحب العلم وخدمة رسالة الأزهر الشريفز

وتأتي هذه النتيجة لتؤكد تميز أبناء الأقصر في ساحة التعليم الأزهري، وتعكس نجاح الجهود التربوية داخل معاهد المنطقة، والتي باتت تصدر نماذج مضيئة من الطلاب القادرين على المنافسة على مستوى الجمهورية بكل جدارة.