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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء هولندا: نفخر بدور مصر تجاه القضية الفلسطينية

رئيس وزراء هولندا
رئيس وزراء هولندا

قال رئيس وزراء هولندا مارك روته ان بلاده تشعر بالفخر لما قدمته الدولة المصرية للفلسطينيين منذ 7 اكتوبر  الماضى بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلته قناة اكسترا نيوز.

واضاف رئيس وزراء هولندا أن مصر قدمت دورا عظيما للغاية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية واثبتت ان دورها المحوري واللوجستي والانساني مهم للغاية ولا غنى عنه.

وتابع رئيس وزراء هولندا ان الوضع في غزه مأساوي للغاية ومصر استطاعت ان تدعم وتساعد ملايين الفلسطينيين خلال الفترة الماضية بجانب استقبالها اكثر من 9 ملايين شخص هاجروا من دولهم بسبب الحروب والصراعات.

https://www.youtube.com/live/4zpwCYPIan4?si=l1IqD4c3xee1gA7w

قناة إكسترا نيوز رئيس وزراء هولندا الوضع في غزة القضية الفلسطينية الدولة المصرية إسرائيل

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