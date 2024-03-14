دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان.. بـ 20 كلمة لقضاء الحوائج المستحيلة

دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان، بدأت الليلة الرابعة من رمضان، ويكثر البحث عن دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان، ففي رمضان أوقات عظيمة للإجابة قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ".

دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان

دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان

والدعاء عبادة عظيمة احذر أن تفوتك في شهر رمضان والذي تتسابق أيامه ولياليه ونستعد لاستقبال أعظمها وهي ليلة القدر فاحرص على الدعاء التالي:

اللهم أنت الرَّحيم الذي فاض على الوجود إحسانُك، وأنت الغفور الذي شَمِلَ كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي فاض على العباد جودُك وكرمُك، وأنت النُّور الذي أضاء الكون بنور وجهك وعظمتك، اللهم افتح لنا في هذِه اللحظة مغاليقَ الأبواب وهيِّئْ لنا خيرَ الأسباب.

ربِّ اجعل أيامنا كلها سعادة، وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسِّن الأخلاق وانشر الرحمات وامحُ السيئات... تباركت يا رب البريات، يا رب الأرض والسموات.

اللهمَّ ارزقنا حمدًا يملأ الميزان وشكرًا يَزيدنا في الإحسان، وتوبةً صادقة تُدخلنا الجنان ونورًا وهدايةً بالإيمان وصحةً وعافيةً في الأبدان برحمتك يا عزيز يا وهَّاب.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وأدفع عنا كل هم وغم وبلاء واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم امين يارب العالمين.

اللهم إنّها رابع ليلة من رمضان، نسألك فيها القبول لسائر الأعمال المباركة التي عملناها في شهر رمضان، اللهم تقبل منا وأجزنا في أعمالنا خير الأجر والثواب والجزاء وأنت الكريم يا رب العالمين.

اللهم في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، أشهدك يا الله أنك سبحانك أكرمتني وسترتني وأعطيتني من فضلك الواسع، وأنعمت عليّ بكرمك وجودك، وأحمدك على كل مرض غفر ذنب وكل ابتلاء رفع مقام، وكل عسر جاء معه يسر، وكل منع كان هو نفسه عين العطاء، وأسألك يا ربّ أن تخرجني منه بقلب سليم ومجبور، وبال مرتاح، وحال يرضيك.. أسألك سترًا وعفوا وقربًا إليك، وأسألك العوض.. العوض عن كل سوء رأيته ياالله.

اللهم اكتب لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم أجعلها خاتمة خير لعبادك وأكرمهم بجزيل عطاياك وأجعلنا يا الله مما سطروا أسمائهم برحمتك ورضاك عنهم وممن غمرتهم بكرم عفوك وغفرانك عن كل ذنب اقترفناه.

دعاء 4 رمضان 2024

اللهم نسألك برحمتك وعزّتك وجلال وجهك العظيم، أن تجعل سعينا في رمضان مشكورًا وأن تجعل ذنوبنا فيه مغفورا

اللهم اجعل أعمالنا فيه متقبلة اللهمَّ اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم على النار وكتبتَ لهُم الجنّة نحن ووالدينا ومن نحب.

اللهم اقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم اكتب لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إنا نسألك بركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر العظيمة أن تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين.

اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

اللهم اني أسألك وأنا جيك يا ذا الجلال والإكرام وصاحب الاسم الأعظم والوجه الأكرم والعطية الجزلى أسألك باسمك الأعظم إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت يا حي يا قيوم أن ترزقنا أجر قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا وأن تعتق رقابنا من النار وان تتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا.



دعاء اليوم الرابع من رمضان

دعاء ليلة القدر في رمضان 2024

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهو دعاء ليلة القدر الذي ورد في السنة النبوية، حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

اللهم اغفر لى ولوالدي وللمؤمنين، اللهم ارزق أبي وأمي الفردوس الأعلى وجوار حبيبك محمد، اللهم اغفر لإخوتي وزوجتى وذريتي، وأدخلهم في رحمتك.

اللهم اغفر لكل من أحسن إلى وتجاوز عمن أساء إلى اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال.

ربنا آمنا بك وبرسولك فاكتبنا من عتقائك من النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

دعاء ليلة القدر مكتوب ومأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم.. دعاء مستجاب

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أن تغفر لنا وأن تجعلنا من أهل الجنة وأن تبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأن تغفر لوالدينا وتدخلهم الجنة بلا حساب، وأن تسترنا وتكفنا شر خلقك، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن ترزقنا تلاوته بتدبر آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللَّهُمَّ عافني في جَسَدِي، وَعافني في بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي، لا إِلهَ إِلَّا أنْتَ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.