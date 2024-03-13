دعاء شامل في رمضان.. وهذه الكلمات للصيام

دعاء شامل في رمضان، هو الوسيلة الأقرب بين العبد وربه، وفي كثرة الدعاء يشعر الفرد بالراحة النفسية، فإذا أخذ بالأسباب ودعا ربه ازداد قلبه راحة وطمأنينة، لذلك مع دخول شهر رمضان المعظم علينا أن نستغل ساعاته في الدعاء والاستغفار والإكثار من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.



دعاء شامل في رمضان.. اخترنا فيه قوله اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم.

- اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

-اللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالأَقْذارِ، وَصبِّرني فيهِ عَلى كائِناتِ الأَقدْارِ، وزَيِنّيّ وَاستُرْني فيهِ بِالسِّتِر وَالعَفافِ، وَاحْمِلْني فيهِ على العدلِ والإنصاف، وآمنّي فيهِ من كلّ ما أخاف، بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الْخائِفينَ.

- اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ. اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ.

ويستحب أن نقول في دعاء شامل في رمضان اللّهُمَّ أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِلّينَ. وقَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ ، وإطْعامَ الطَّعامِ ، وَإفْشاءَ السَّلامِ ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ.

- اللهمَّ إليك مددتُ يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فأقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، وأقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

- وقولُك الحقُّ، ولِقاؤك الحقُّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حقٌّ، والنبِيُّون حقٌّ، والساعةُ حقٌّ، اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسرَرتُ وما أعلَنتُ، أنت إلهي، لا إلهَ إلا أنت.

-اللهم بلّغنا شهرك بعظيم غفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا جنّتك، وسخّر لنا الطيّبين من خلقك. واشرح صدورنا بذكرك، وابعد عنّا كدر الدنيا وهمّها يارب العالمين، صَلِّ اللَّهمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا محَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيِنِ، وَالحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِيِنَ.

-اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.

-اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا.

- كما يستحب أن نقول دعاء شامل في رمضان اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.

-اللهم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعًا على خير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الراحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبل منا دعوتنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم.

دعاء الصيام

دعاء الصيام ، في الصيام صبر وتربية دينية اجتماعية عظيمة، يلزمه الإحسان إلى الفقراء، ومواساتهم، ففي الصيام تطهير للروح وفي العبادات سواء صلاة أو ذكر أو قيام مقربة من رب العباد، وبالدعاء يشعر الفرد بالراحة وتتجلى الهموم وكل الأوجاع ..و دعاء الصيام في السطور التالية.

دعاء الصيام.. وعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ تعالى.

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ إنْ علِمْتُ أيَّ ليلةٍ ليلةَ القدرِ ما أقولُ فيها؟ قال: قولي: اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ كريمٌ تُحِبُّ العفْوَ، فاعْفُ عنِّي.

-اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ ، وَ اجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ .

-اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ ، وَ اَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ ، وَ اَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ ، وَ احْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ و سَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ .

- كان ابنُ عمرو إذا أفطرَ يقولُ: اللهمَّ إني أسألكَ برحمتكَ التي وَسِعَتْ كلَّ شيٍء أن تغفرَ لي ذنوبي

- اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر ، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه ، أن تصلي على محمد و آله ، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك ، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك ، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك.

- دعاء الصيام.. الصحيح اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت ، وإذا استفرجت به فرجت ، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين ، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

- سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

أجمل دعاء في رمضان

أجمل دعاء في رمضان .. كل ما يقال من أدعية فهي شيء جميل، خاصة في شهر رمضان على المسلم أن يدعو الله بمغفرة الذنوب والبعد عن ذنوب الخلوات، والحرص على صلاة القيام والتراويح، والحرص على تطبيق السنة سواء الحرص على السحور أو الإفطار على تمرات وغيره، وأجمل دعاء في رمضان نذكر منه ما يلي:

- يستحب أن نقول في أجمل دعاء في رمضان اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين.

-اَللّهُمَّ واجْعَل لي نَصيبا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا اَجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ إليك وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِلّينَ. وقَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ ، وإطْعامَ الطَّعامِ ، وَإفْشاءَ السَّلامِ ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ الإحْسانَ.

-اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ.

-اللهم اشحنه بعبادتنا إياك ، وزين أوقاته بطاعتنا لك ، وأعنا في نهاره على صيامه ، و في ليله على الصلاة و التضرع إليك ، والخشوع لك ، والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ، ولا ليله بتفريط .

- أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين، اللهم رده إلينا ردا كريما سالما غانما من كل شر، اللهم آمنا من فواجع الأقدار ومن تقلبات الأيام ومن فقد الأحبة ومن مرض يهلك الجسد والروح.

-اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر ، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه ، أن تصلي على محمد وآله ، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك ، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك ، و اجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك .

- اللهم يا شافي يا معافي اشفِ أبي وخفف عنه كل ألم وأنثر العافية في جسده. اللهم اشفِ أبي يا رب دعوتك من قلب صادق خاشع ذليل أن تشفي أبي شفاء لا يغادر سقمًا يا رب اصرف عنه ما يضره يا رب اكفه شرور الدنيا يا رب. اللهم اشفي والدي شفاء لا يغادر سقما.