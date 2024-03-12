الإمارات تعلن تكثيف مساعداتها الإنسانية إلى غزة خلال شهر رمضان

أعلن مجلس الشئون الإنسانية الدولية في الإمارات، اليوم الثلاثاء، تكثيف المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة خلال شهر رمضان، من خلال مبادرات تنفذها الجهات الإماراتية المعنية بتقديم العمل الإنساني، وذلك وفقا لتوجهات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تغطي المبادرات الجديدة للمساعدات الإماراتية خلال شهر رمضان مجالات المساعدات الإغاثية والإنسانية من المأكل والمعيشة، والرعاية الصحية والاحتياجات المرتبطة بأداء العبادات وتجسد التزام دولة الإمارات المستمر بقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، إن توجيهات رئيس الدولة تأتي في إطار اهتمامه بالأوضاع الإنسانية للأشقاء في فلسطين، وحرصه على التخفيف من المعاناة التي يمر بها سكان قطاع غزة.

وأشار ذياب بن محمد إلى أن مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الأخوية تجاه الشعب الفلسطيني راسخة على مدار العقود الماضية، مؤكداً أن الدولة لن تدخر جهداً في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين، وستواصل تقديم المبادرات الإنسانية لغوثهم.

وتعمل الجهات الإماراتية المعنية بمجال العمل الإنساني على تحقيق الاستدامة في إمدادات المبادرات الإغاثية والإنسانية الراهنة، وإطلاق مبادرات جديدة خلال شهر رمضان المبارك، تعزيزاً لروح التضامن الإنساني وتلبية الاحتياجات اللازمة لسكان قطاع غزة خلال الشهر الفضيل.