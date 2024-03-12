اقتصاد الإمارات| 1.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ثانية جلسات رمضان

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.2 مليار درهم في ختام تعاملات ثانية جلسات شهر رمضان المبارك، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

حسبما قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام” فقد توزعت السيولة بواقع 935.6 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و243.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 334.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.6 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.581 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.861 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و719.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 248.68 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 71.5 مليون درهم وأقفل عند 15.82 درهم، ثم "الدار العقارية" جاذباً أكثر من 45.9 مليون درهم ليقفل عند 5.7 درهم بارتفاع 1.8%.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار للتطوير" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 36.1 مليون درهم ليغلق عند 8.2 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 29.6 مليون درهم وأقفل دون تغيير عند 16.95 درهم، ثم "جي أف اتش" بسيولة 29.3 مليون درهم، ووصل إلى 1 درهم مرتفعاً بنسبة 4.16%.