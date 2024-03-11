اقتصاد الإمارات.. 1.1 مليار درهم قيمة سيولة الأسهم المحلية بأول جلسات رمضان

استقطبت أسواق الأسهم المحلية بالإمارات سيولة بنحو 1.1 مليار درهم في ختام تعاملات أولي جلسات شهر رمضان المبارك، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

وبحسب الوكالة الرسمية فقد توزعت السيولة بواقع 871.8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و238.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 262.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.8 ألف صفقة.



ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.58 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.862 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و719.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذت "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 193.6 ملايين درهم وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 95.3 مليون درهم وأقفل عند 15.88 درهم، ثم "الدار العقارية" جاذباً أكثر من 53 مليون درهم ليقفل عند 5.6 درهم بارتفاع 0.72%.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 58.7 مليون درهم ليغلق عند 8.21 درهم بارتفاع 0.5%، تلاه "دبي الإسلامي" جاذباً نحو 27.9 مليون درهم ليغلق عند 5.75 درهم، ثم "إمباور" بسيولة 26.9 مليون درهم، ليقفل مستقراً عند 1.64 درهم.